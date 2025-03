Najszybsza sieć mobilna w Polsce? Jest nagroda od Speedtest

Artykuł sponsorowany

Miniony rok to w Polsce okres odczuwalnego przyśpieszenia jeśli chodzi o prędkość internetu mobilnego. Choć do czołówki wciąż nam trochę brakuje, to jednak każde takie zmiany są dla konsumentów korzystne. Szczególnie klienci jednej z sieci mają powód do radości.