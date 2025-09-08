Sponsorowane

Media Expert kusi tańszym sprzętem. Studenci na wakacjach, a zniżki już czekają

Rok szkolny ruszył pełną parą, ale studenci wciąż korzystają z ostatnich dni wakacji. Jednak już teraz Media Expert przygotował specjalne promocje, które sprawią, że start w nowym semestrze będzie jeszcze przyjemniejszy. 

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 13:45
0
Początek roku szkolnego oraz studenckiego to dobra okazja, aby zaopatrzyć się w nowe urządzenia. Te mogą nie tylko służyć do nauki, ale też realizowania własnego hobby, rozwoju czy po prostu relaksu, gdy odpoczywamy od książek i notatek. Media Expert właśnie z tej okazji przygotował kilka promocji. Nie możesz przegapić takich okazji.

Tablet Huawei o 200 zł taniej

Jedna z promocji na stronie Media Expert dotyczy sprzętu idealnego do nauki. Mowa o nowym tablecie Huawei MatePad 11.5 2025 z wyjątkowym, chroniącym wzrok ekranem PaperMatte. Wyświetlacz ma przekątną 11,5 cala, rozdzielczość 2456 × 1600 pikseli oraz odświeżanie 120 Hz. Maksymalna jasność to z kolei 600 nitów, co gwarantuje dobrą widoczność nawet przy dużym świetle. Jednak największą zaletą ekranu jest matowa powłoka, która eliminuje 99 proc. zakłóceń świetlnych i zmniejsza współczynnik odbicia światła od ekranu o 60 proc.

Przy tym wszystkim Huawei MatePad 11.5 2025 jest nie tylko urządzeniem bardzo wydajnym, które sprawdzi się nawet w wymagających zadaniach, ale też niezwykle smukłym. Tablet ma grubość jedynie 6,1 mm i masę zaledwie 515 gramów, razem z baterią. To sprawia, że można go zabrać ze sobą na lekcje czy zajęcia, gdzie będzie dużą pomocą dydaktyczną. Co warto podkreślić, jego obudowa jest w całości wykonana z metalu, a wbudowany akumulator o pojemności 10100 mAh wytrzymuje do 14 godzin odtwarzania wideo.

W ofercie premierowej Media Expert możesz kupić tablet Huawei MatePad 11.5 2025 w cenie o 200 zł niższej. Dzięki temu urządzenie kosztuje jedyne 1599 zł w ofercie z klawiaturą oraz 1799 zł w wersji z dodatkowym rysikiem w zestawie. Oferta premierowa trwa tylko do 6 października. Jakby tego było mało, to przy zakupie otrzymasz jeszcze słuchawki douszne Huawei Freebuds SE 3 całkowicie za darmo. Wystarczy dodać tablet do koszyka, a słuchawki w cenie 0 zł zostaną automatycznie dołączone do zamówienia.

Zyskaj słuchawki za darmo

Podobną promocję Media Expert przygotował na tablety marki Lenovo. Do wyboru jest aż sześć różnych modeli: Yoga Tab Plus, Idea Tab Pro, Idea Tab Pro z matowym ekranem, Idea Tab, Tab Plus oraz Tab M11. Wszystkie modele sprawdzisz pod linkiem.

Zdecydowanie najciekawszym urządzeniem jest Lenovo Yoga Tab Plus z szalenie wydajnym układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, aż 12,7-calowym ekranem PureSight Pro z powłoką antyrefleksyjną i wsparciem dla Dolby Vision, a także wbudowanym asystentem AI. Bardzo ciekawie prezentuje się również Lenovo Idea Tab Pro z układem MediaTek Simensity 8300, sztuczną inteligencją Google Gemini oraz ekranem o przekątnej 12,7 cala i czterema głośnikami JBL z technologią Dolby Atmos. Z kolei dla mniej wymagających użytkowników, przeznaczony jest Lenovo Tab M11 z 11-calowym wyświetlaczem Full HD.

W ramach promocji, która trwa do 30 września, kupując jeden z wymienionych powyżej modeli otrzymasz za darmo słuchawki Lenovo E310 True Wireless. Mają one wbudowany przetwornik w rozmiarze 13 mm, który gwarantuje wysokie jakości dźwięk, a także technologię redukcji hałasu, która wykorzystuje możliwości sztucznej inteligencji. Słuchawki obsługują Bluetooth 5.3, co zapewnia stabilną łączność na dystansie do 10 metrów przy niskim zapotrzebowaniu na energię.

Wystarczy w dniach od 22 sierpnia do 30 września kupić jeden z wymienionych tabletów Lenovo i zachować dowód zakupu. Następnie konieczne jest wycięcie z opakowania kodu kreskowego i numeru seryjnego i przesłanie ich w ciągu 14 dni od zakupu za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie https://lenovopolska.pl/backtoschool. Po pozytywnej weryfikacji producent skontaktuje się, aby wysłać nagrodę kurierem.

MacBooki Air dla studentów

Wreszcie sklep Media Expert przygotował też ofertę specjalnie dla studentów. Ci mogą kupić jednego z laptopów z serii Apple MacBook Air z układem M2 lub M4 w cenie obniżonej o 200 zł. Oferta działa zarówno w sklepie internetowym, jak i placówkach stacjonarnych. Wystarczy tylko potwierdzić swoją przynależność do grupy uprawnionej do zniżki, czyli po prostu bycie studentem. W przypadku zakupu online do 27 września trzeba wypełnić specjalny formularz na stronie internetowej. Przy zakupie stacjonarnym lub z odbiorem w sklepie musisz okazać ważną legitymację studencką.

Do wyboru są laptopy Apple MacBook Air w różnych konfiguracjach i cenach od 3949 do 6599 zł, już przy uwzględnieniu zniżki w wysokości 200 zł.

Rabat naliczany od najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed obniżką.

Tekst sponsorowany na zlecenie Media Expert.

telepolis
Zródła zdjęć: Paweł Maretycz / Telepolis.pl