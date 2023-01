Telefon powyżej 3500 zł – TOP 5 na styczeń 2023

Jaki telefon najlepiej kupić, kiedy cena nie ma znaczenia? Wybieramy 5 najlepszych modeli z segmentu premium na styczeń 2023.

Flagowce praktycznie od zawsze budzą masę emocji. Kiedyś były w zasadzie jedynym sposobem, by komfortowo korzystać ze wszystkich funkcjonalności smartfona. Dziś co prawda takiego monopolu nie mają, ale w dalszym ciągu znajdzie się sporo powodów, by dopłacić do modeli z najwyższej półki. Ale flagowiec flagowcowi równy zdecydowanie nie jest. Na który warto wydać ciężko zarobione pieniądze, a od których trzymać się z daleka?

Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta. Mając do wydania ponad 3500 zł na telefon możemy być pewni, że w zamian dostaniemy urządzenie co najmniej dobre. Ale za tę kwotę można już oczekiwać znacznie więcej. Właśnie dlatego postanowiliśmy przygotować ranking, w którym wybieramy 5 najlepszych smartfonów bez górnego limitu ceny.

Jak wybieraliśmy?

Na kolejnych stronach poradnika znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem smartfonów w cenie powyżej 3500 zł. Każdy z nich zasłużył sobie na naszą rekomendację. Z tego grona mamy jednak swojego faworyta, który dodatkowo wyróżniliśmy tytułem „Wybór Redakcji”.

Dwa główne kryteria, które braliśmy przy wyborze urządzenia, to dostępność oraz opłacalność. Pierwsze powinno być w miarę oczywiste – szukaliśmy urządzeń, które bez problemu znajdziecie w polskich sklepach. Drugie w przypadku segmentu „no limit” należy traktować z drobnym przymrużeniem oka, ale w dalszym ciągu chodzi o to, by wskazać telefony, które potrafią dostarczyć więcej za mniej.

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na ostatniej stronie. Tradycyjnie zachęcamy do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem model oraz dzielenie się własnymi propozycjami w komentarzach.

Ankieta Jaki jest najlepszy telefon powyżej 3500 zł? (styczeń 2023) Apple iPhone 14 Pro Google Pixel 7 Pro Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy Z Fold4 Vivo X80 Pro

