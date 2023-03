Telefon do 4000 zł – TOP 5 na marzec 2023

Jaki jest najlepszy smartfon do 4000 zł? Wybieramy 5 modeli, które warto kupić w marcu 2023.

Postawmy sprawę jasno: kupując telefon za 4000 zł możemy być pewni, że w zamian dostaniemy sprzęt co najmniej dobry. To segment, w którym zaczynają się już prawdziwe flagowce – takiego z topową specyfikacją, bez kompromisów, za to wyposażone w szereg innowacji. To jednak nie oznacza, że wszystkie urządzenia w tym segmencie cenowym są sobie równe. Bynajmniej!

Co gorsza, 4000 zł to fura pieniędzy. Odkrycie, że kupiony za taką kasę telefon z jakiegokolwiek powodu nie spełnia naszych oczekiwań, jest podwójnie bolesne.

No ale od czego macie nas? Specjalnie po to, by uniknąć tego typu przykrych niespodzianek, przygotowaliśmy nasz ranking 5 polecanych modeli.

Jak wybieraliśmy?

Na kolejnych stronach poradnika znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem smartfonów w cenie do 4000 zł. Każdy z nich zasłużył sobie na naszą rekomendację. Z tego grona mamy jednak swojego faworyta, który dodatkowo wyróżniliśmy tytułem „Wybór Redakcji”.

Zobacz: Telefon do 700 zł – TOP 5 na luty 2023

Zobacz: Telefon do 1000 zł – TOP 5 na luty 2023

Dwa główne kryteria, które braliśmy przy wyborze urządzenia, to dostępność oraz opłacalność. Mówiąc krótko, szukaliśmy takich urządzeń, które bez problemu znajdziecie w polskich sklepach oraz zaoferują w danej kwocie możliwie jak najwięcej.

Zobacz: Telefon do 1500 zł – TOP 5 na luty 2023

Zobacz: Telefon do 2000 zł – TOP 5 na marzec 2023

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Zobacz: Telefon do 3000 zł – TOP 5 na marzec 2023

Zobacz: Telefon powyżej 3500 zł – TOP 5 na styczeń 2023

Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na ostatniej stronie. Tradycyjnie zachęcamy do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem model oraz dzielenie się własnymi propozycjami w komentarzach.

Ankieta Jaki jest najlepszy telefon do 4000 zł? (marzec 2023) Apple iPhone 13 Apple iPhone 13 Mini ASUS ZenFone 9 Google Pixel 7 Samsung Galaxy S22

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne, Unsplash, mat. promocyjne

Źródło tekstu: własne