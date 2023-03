Telefon do 2000 zł – TOP 5 na marzec 2023

Jaki jest najlepszy smartfon do 2000 zł? Który telefon warto kupić, a jaki omijać szerokim łukiem? Wybieram 5 modeli na marzec 2023.

Czy za 2000 zł można kupić dobrego smartfona? I to jeszcze jak! Co prawda na skutek inflacji i poprzesuwania się widełek cenowych upolowanie dobrej okazji bywa coraz trudniejsze, jednak na całe szczęście z tzw. segmentem średnim wyższym ostatnie zawirowania obeszły się dość łagodnie i nadal mamy z czego wybierać.

Ale właśnie – co wybrać? Na jakiego smartfona warto wydać ciężko zarobione pieniądze, a które lepiej zignorować? Tutaj przychodzimy z pomocą my, proponując pięć najlepszych naszym zdaniem telefonów, które kupicie w cenie do 2000 zł.

Jak wybieraliśmy?

Na kolejnych smartfonach poradnika znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem smartfonów w cenie do 2000 zł. Każdy z nich stanowi świetny wybór, z którego powinniście być zadowoleni. Mimo to mamy w tym gronie swojego faworyta, którego wyróżniliśmy tytułem „Wybór Redakcji”.

Kompletując listę modeli, zwracaliśmy uwagę na dwie najważniejsze cechy: opłacalność oraz dostępność. Mówiąc w krótko, szukaliśmy telefonów, które bez problemu kupicie w polskich sklepach i dostaniecie sprzęt warty każdej wydanej złotówki.

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na ostatniej stronie. Tradycyjnie zachęcamy do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem model oraz dzielenie się własnymi propozycjami w komentarzach.

