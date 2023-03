Telefon do 3000 zł – TOP 5 na marzec 2023

Jaki jest najlepszy telefon do 3000 zł? Wybieramy 5 najlepszych modeli na marzec 2023.

Nawet jeśli jesteśmy wymagającymi użytkownikami, nie musimy od razu wydawać majątku na flagowego smartfona. Czasem wystarczy dopłacić raptem kilkaset złotych względem popularnych urządzeń ze średniej półki cenowej, by dostać sprzęt o absolutnie topowych możliwościach. Oczywiście warunek jest jeden: musimy pogodzić się z kilkoma kompromisami.

Ale tu właśnie pojawia się problem: który telefon do 3000 zł warto kupić? Które z nich zasługują na miano pogromców flagowców, a które na to, by po prostu o nich zapomnieć? Odpowiedź na pierwszy rzut oka wcale nie musi być taka oczywista, ale spokojnie – od tego macie nas i nasz przegląd 5 najlepszych modeli.

Jak wybieraliśmy?

Na kolejnych smartfonach poradnika znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem smartfonów w cenie do 3000 zł. Każdy z nich stanowi świetny wybór, z którego powinniście być zadowoleni. Mimo to mamy w tym gronie swojego faworyta, którego wyróżniliśmy tytułem „Wybór Redakcji”.

Kompletując listę modeli, zwracaliśmy uwagę na dwie najważniejsze cechy: opłacalność oraz dostępność. Mówiąc w krótko, szukaliśmy telefonów, które bez problemu kupicie w polskich sklepach i dostaniecie sprzęt warty każdej wydanej złotówki.

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na ostatniej stronie. Tradycyjnie zachęcamy do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem model oraz dzielenia się własnymi propozycjami w komentarzach.

Ankieta Jaki jest najlepszy telefon do 3000 zł? (marzec 2023) Apple iPhone 11 Apple iPhone SE 2022 OnePlus 10T Realme GT2 Pro Samsung Galaxy S21 FE

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne, Unsplash, mat. promocyjne

Źródło tekstu: własne