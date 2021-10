Śpij dobrze! - polecenia na weekend

Istnieje teoria, która mówi, że jeśli śnisz o tym, że umierasz, to faktycznie jesteś w procesie opuszczania tego świata. Zwolennicy tej teorii uważają, że obudzenie się w tym momencie związane jest z podświadomymi mechanizmami obronnymi, które uniemożliwiają poddanie się żniwiarzowi. Jest to pogląd, który czerpie z głęboko zakorzenionych leków. Poniżej moje propozycje tytułów, które sprawią, że ostatnie, co będziecie chcieli zrobić, to zmrużyć oko :)



Paweł Leśniak „Czas na sen” oraz „Wilczy zew”

(Nie)miły sen!



Doświadczenia paranormalne towarzyszą Taylerowi od najmłodszych lat. Poddawany w dzieciństwie eksperymentom w zakładzie psychiatrycznym doświadcza w późniejszych latach już jako dorosły mocnej stygmatyzacji przez społeczeństwo. W momencie, gdy jego dwunastoletni brat znajduje się w śpiączce, Taylor świadomy stanu, w którym znajduje się chłopiec, decyduje się na drastyczny krok. Stawi czoła mrocznym siłom z innego wymiaru, by przywrócić brata do świata żywych.



W drugiej części serii czytelnik doświadczy jeszcze więcej ezoteryki i metafizycznej narracji. Tajemnicze postacie z innych wymiarów atakują swoją ofiarę w śnie, kiedy jest ona najbardziej bezbronna i powinna czuć się bezpiecznie. Wraz z bohaterami czytelnik zostanie wciągnięty w wir mrocznych wydarzeń, a gra będzie się toczyć o pewną, tajemniczą księgę. „Wilczy Zew” wprowadza do fabuły jeszcze więcej elementów nadprzyrodzonych do fabuły, a kryminalny wątek płynnie przejdzie w paranormalny horror.

Mroczne zakątki różnych wymiarów stanowią bardzo ciekawy pomysł na historię, która miejscami mocno budzi grozę. Klaustrofobiczna atmosfera przez większość czasu trzyma w napięciu.

Dacre Stoker, J.D. Barker „Dracul”

Powieść młodzieżowa w wiktoriańskim stylu.



Dacre Stoker, prasiostrzeniec Brama Stokera, wraz J.D. Barkerem sięgają do notatek autora gotyckiego horroru „Drakula”, by stworzyć historię mogąca stanowić prequel znanego nam już klasyku o wampirzym hrabim Drakula.

W miasteczku Clontarf w Irlandii mieszkają Bram, Matylda i Thomas. Ich rodzina nie różniłaby się od innych, gdyby nie towarzysząca im tajemnicza niania Ellen Crone. Pewnego dnia dzieciaki, zakradając się pod jej nieobecność do jej pokoju, odkrywają pod łóżkiem skrzynię wypełnionej ziemią…

W podzielonej na trzy części historii poznajemy dzieciństwo zaradnej trójki, dokonujemy z nimi makabrycznego odkrycia o istnieniu nieżyjących, krwiopijnych bestiach. Czytamy wspomnienia Brama i stawiamy czoła złu we własnej osobie.

Spodobała mi się ta ekstrawagancka, gotycka powieść, w której trójka młodych bohaterów wciela się w rolę Sherlocka Holmesa, Nancy Drew i Van Helsinga w jednym. Na plus zasługuje również stworzenie przez autorów niezwykle klimatycznej, wiktoriańskiej atmosfery.

Artbook „Zew Cthulhu” z ilustracjami François Barangera.

Groza ma swoją twarz!



Napisane w latach dwudziestych opowiadanie Lovecrafta stało się jednym z najsłynniejszych utworów amerykańskiej literatury fantastycznej. Cthulhu, wielki przedwieczny, który śni i czeka w mrocznych głębinach oceanu stał się symbolem całego uniwersum stworzonego przez pisarza z Providence.

Zafascynowany od zawsze tymi światami potworów kryjącymi się w mrocznych zakamarkach i tytanicznymi stworami, które same z siebie wystarczyłby do pogrążenia w szaleństwie, François Baranger znany na całym świecie ze swojego talentu ilustrator i artysta koncepcyjny pracujący w przemyśle filmowym i grach wideo wykonał „cyklopową” pracę, wizualizując główne utwory H.P.Lovecrafta. (opis zaczerpnięty ze strony wydawnictwa Vesper).

Życzę Wam na weekend mrocznych lektur i... kolorowych snów! ;)

Zobacz: 3 (nie)smaczne kąski na weekend - poleca Beata

Zobacz: Beata w więzieniu! Opowieści zza więziennych krat

Zobacz: Komiks to nie tylko rozrywka - Beata poleca najlepsze powieści graficzne

O autorce

Jestem nałogową czytelniczką wszystkiego, co wpadnie mi w ręce, dlatego zainwestuję w urządzenie zatrzymujące czas. Zajmuję się promocją i upowszechnianiem literatury pod marką "opowiemci", zrzeszającą wokół siebie miłośników książek. Jako twórczyni plebiscytu "opowiemci", honoruję twórców oraz kibicuję osobom i organizacjom, które dzielą się swoją literacką pasją w sieci. Współorganizatorka wydarzenia kulturalnego w Katowicach Blog Book Meeting i współautorka e-booka "#instabezściemy".

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Unsplash, własne

Źródło tekstu: Unsplash, własne