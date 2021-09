Beata w więzieniu! Opowieści zza więziennych krat

Szpitale psychiatryczne i więzienia to jedne z tych miejsc, które nawiedzają i fascynują jednocześnie niejednego czytelnika. Pamiętam swoje pierwsze spotkanie z "Lotem nad kukułczym gniazdem" Kena Keseya. Czytanie takich historii rozbudza ciekawość, chcemy dowiedzieć się, jak funkcjonują (szczególnie dzisiaj) tego typu instytucje. Przychodzę do was dzisiaj z trzema poleceniami na weekend, których akcja dzieje się właśnie zza więziennych krat!

Stephen Seager „Szpital dla psychopatów”

Ile warte jest ludzkie życie?



Stephen Seager w swojej karierze zdobył spore doświadczenie jako specjalista w zakresie intensywnej terapii. Patrząc jednak, jak dyscypliny z zakresu psychiatrii ewoluowały na przestrzeni dwóch dekad, zdecydował się na zmianę specjalności.

W książce "Szpital dla psychopatów" dzieli się swoim doświadczeniem, które zdobył podczas rezydentury w szpitalu dla umysłowo chorych w Los Angeles, w miejscu potocznie zwanym "śmietnikiem". Szpital swoją nazwę zawdzięczał pacjentom, którzy będąc na marginesie społeczeństwa i poza granicami przyjętych norm trafiali do niego z głębokimi zaburzeniami natury psychicznej. "Szpital dla psychopatów" to opowieść o chorobach psychicznych i lekarzach zajmującymi się pacjentami, których klasyczna medycyna spisała na straty.

David Wilson „Mordercy”

Jakie historie kryją się za makabrycznymi morderstwami?



David Wilson jest profesorem kryminologii oraz byłym naczelnikiem więzienia. W przeszłości jego kariera zawodowa wiązała się z kontaktami z najbardziej „znanymi” brytyjskimi przestępcami.

W swojej najnowszej książce przybliża nam system funkcjonowania więziennictwa w Wielkiej Brytanii. Przedstawia więzienie jako pewnego rodzaju społeczność, gdzie poszczególne grupy odgrywają określone role. Próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy resocjalizacja ma realny wpływ na osadzonych więźniów, a jeśli tak, to w jakim stopniu.

„Mordercy” to nie tylko studium psychologiczne osób brutalnie łamiących prawo (zarówno karne, jak i te moralne). Autor przybliża czytelnikom sprawy, w które nie był bezpośrednio zaangażowany, jak choćby przypadek Thomasa Hamiltona, mężczyzny odpowiedzialnego za w masakrę w Dunblane w 1996 roku. Książkę polecam osobom, które interesują się kryminologią, psychologią, naturą ludzką i czynnikami, które sprawiają, że człowiek gotowy jest przekroczyć każdą granicę.

Sarah A. Denzil „Morderczyni”

Czy dziecko może zabić z zimną krwią?



Latem, 2010 roku, 6-letnia Maisie zostaje zamordowana przez czternastoletnią Isabel, która przebywa w zakładzie psychiatrycznym. Okoliczności śmierci dziewczynki są jednak na tyle niepokojące, iż mało kto wierzy w winę nastolatki. W murach ściśle strzeżonego szpitala psychiatrycznego przebywa wielu przestępców, jednak czy jednym z nich okaże się Isabel Fielding?

Jeżeli ktoś lubi powieści oparte na długo skrywanych sekretach, mrocznej i zawiłej fabule, ta książka jest dla niego. Wraz z główną bohaterką będziemy mogli odczuć miejscami rozpacz, frustrację i wątpliwości. Wszystko po to, by zakończenie wbiło czytelnika w fotel.

