3 (nie)smaczne kąski na weekend - poleca Beata

Są książki znane z tego, że przełamują fabularną formę nie tylko z uwagi na brutalne sceny czy kontrowersyjne tematy. To opowieści o wyborach ludzkich, obudzonych bestialskich pragnieniach, poruszające sumienie i nierzadko... żołądki. Poniżej trzy propozycje, które z pewnością was zaskoczą.

Agustina Bazterriza, „Wyborny trup”

Tego na pewno się nie spodziewaliście!



„Wyborny trup” to opowieść o świecie, w którym śmiertelny wirus uniemożliwił jedzenie mięsa pochodzenia zwierzęcego niezależnie od gatunku, czy miejsca hodowli. W tym nowym porządku społecznym rząd decyduje się na legalizację hodowli, uboju i przetwarzanie... ludzi.

Bohaterem powieści jest Marco, prawa ręka prezesa najważniejszego zakładu mięsnego w Argentynie. Otrzymuje on kobietę do prywatnej hodowli, z którą nie wolno mu nawiązać żadnej relacji. Zadanie to okaże się niezwykle trudne z uwagi na fakt, iż jako jeden z nielicznych brzydzi się tym, czym stał się świat.

Augustina Bazterrica prowadzi nas przez tę bezwzględną dystopię w tak dynamiczny sposób, że naturalną czynnością przy czytaniu tej historii będzie regularne wstrzymanie oddechu. Autorka od pierwszej strony wrzuca odczucia czytelnika do kotła i zaczyna mieszać, dodając coraz to bardziej przerażające opisy brutalnej wizji przyszłości, gdzie człowiek staje przeciwko człowiekowi w najbardziej odarty z humanitaryzmu sposób. I tak mieszając naszymi wrażeniami dodaje swoje przyprawy raz łagodne, raz pikantne, a jakie danie z tego wyjdzie, to już musicie przeczytać sami. Po prostu pycha!

Koushun Takami „Battle Royale”

Przygotujcie się na igrzyska!



Najstraszniejszą wiadomością, przed którą każdy gimnazjalista z Republiki Wielkiej Azji Wschodniej drży, jest ta o dostaniu się do „programu". Eksperyment bitewny, w którym młodzi ludzie walczą o przetrwanie, aż pozostanie tylko jedna osoba, okazuje się mrożącym krew w żyłach dramatem młodych dziewcząt i chłopców. Dodatkowo całkowicie nieprzygotowanych i nieświadomych koszmaru, który ich czeka.

Mimo że cała opowieść jest niezwykle drastyczna, to nie brutalne opisy świadczą o tym, dlaczego „Battle Royale" wywołuje niepokój w czytelniku. Otóż mamy Wodza narodu, który w obronie społeczeństwa przed imperialistami nie waha się poświęcać jednostek. W imię wyższego pokoju i bezpieczeństwa społeczeństwo gotowe jest wysłuchiwać wzniosłe przemowy, nierzadko dając wiarę w słuszność eksperymentu. Niczym z orwellowskiego państwa policyjnego zostajemy przeniesieni na wyspę wraz z nastolatkami i choć wiemy, jak może zakończyć się ta historia (dzięki Suzanne Collins), czytamy ją z zaciekawieniem do końca. Od wartkiej powieści przygodowej opartej na antyutopii dzielą ją tylko hiperprzemocowe sceny, na które warto być przygotowanym przed sięgnięciem po książkę.

Stephen King „Cmętarz zwieżąt”

Kici kici śmierć.



Rodzina Creedów przenosi się z ruchliwego Bostonu do wiejskiego Ludlow w stanie Maine. Główny bohater, Louis, zamierza spędzać więcej czasu ze swoimi dziećmi, podczas gdy jego żona, Rachel, pragnie uciec od bolesnych wspomnień związanych ze śmiercią jej siostry. Sielanka zostanie jednak szybko zburzona przez ich sąsiada, który opowiada im o starym indiańskim cmentarzu, gdzie dzieciaki zakopują swoich martwych podopiecznych.

Choć ten znany już klasyk Kinga został wydany w 1983 roku, nie można mu odmówić gęstej, klaustrofobicznej atmosfery, która stała się niedościgłym wzorem dla kolejnych pokoleń pisarzy. Umiejętność operowania szczegółami, odczłowieczania jednostki ludzkiej sprawiają, że czytelnik podczas lektury wzdrygnie się, i to nie jeden raz! To prawdziwa śmiertelna przejażdżka po obłąkanym cmentarzysku, na którym może wydarzyć się absolutnie wszystko.

Która z propozycji wygląda dla was najapetyczniej? Polecicie jakieś tytuły, od których będzie się przewracać w żołądku?

