Dobry telefon 5G? Nie musi być drogi. Nasze TOP5

Sieci 5G mają coraz większy zasięg. Aby z nich skorzystać, trzeba jednak posiadać odpowiednie urządzenie. A co wybrać najlepiej? Przegrzebaliśmy ofertę smartfonów w Polsce i wybraliśmy telefony 5G do naszego TOP5.

Na całym świecie trwa intensywne wdrażanie 5G do sieci komórkowych. Wiąże się to z koniecznością użycia nowych, wyższych częstotliwości, dzięki temu technologia ta może rozwinąć skrzydła, zapewniając wysoką prędkość przesyłania danych oraz niskie opóźnienia. W Polsce jak na razie mamy trochę pecha, ponieważ aukcji na częstotliwości 5G wciąż nie ma. Została ona co prawda już ogłoszona w 2020 roku, jednak z powodu pandemii COVID-19 (taki powód był podawany) dosyć szybko została odwołana.

Czy to znaczy, że nie można w Polsce korzystać z 5G? Oczywiście, ze nie. Działające w Polsce telekomy użyły do świadczenia usług piątej generacji posiadanych już zasobów radiowych, pasma 2100 MHz w przypadku sieci Orange, Play i T-Mobile, oraz 2600 MHz w przypadku Plusa. Zieloni wydzielili w tym celu pasmo o najwyższej częstotliwości i sporej szerokości, dlatego to w tej sieci można uzyskać najwyższe prędkości pobierania danych, teoretycznie do 600 Mb/s.

Zobacz: Polskie 5G? Liczy się tylko Plus

Zobacz: Polskie 5G na tle reszty regionu. Jest źle

Aby móc korzystać z 5G, potrzebujemy też odpowiedniego telefonu, który tę technologię obsłuży. Kupując takie urządzenie warto wybrać model, który obsługuje pasmo N1 (Orange, Play i T-Mobile) i N38/N41 (Plus). Wybierając polecane smartfony 5G, sięgnęliśmy tylko po urządzenia, które działają (lub powinny działać) we wszystkich polskich sieciach 5G.

Jak wybieraliśmy?

Dobry telefon 5G nie musi być drogi. To druga rzecz, którą się kierowaliśmy przy wyborze modeli do naszego TOP5. Nie musi, ale oczywiście może. Z tego powodu w naszym zestawieniu znalazły się zarówno topowe urządzenia kosztujące kilka tysięcy złotych, jak i smartfony kosztujące około 1000 zł.

W każdym przypadku ważna też była ich aktualna dostępność w polskich sklepach. Z nich również pochodzą ceny, które prezentują podlinkowane do każdego modelu strony z serwisu Ceneo.pl. Jeden ze smartfonów uznaliśmy za najlepszy z tego towarzystwa i daliśmy mu tytuł „Wybór Redakcji”.

Najważniejsze kryteria, którymi się kierowaliśmy przy wyborze smartfonów do niniejszego rankingu, to wyposażenie poszczególnych modeli oraz ich funkcjonalność. Zwracaliśmy jednak również uwagę na cenę, choć to miało dla nas drugorzędne znaczenie. Na kolejnych stronach smartfony zostały ułożone alfabetycznie, co oczywiście nie dotyczy opisanego na ostatniej stronie „Wyboru Redakcji”, choć przypadkiem trafiło tam urządzenie, które zgodnie z alfabetem też by było na końcu.

Tradycyjnie zaczynamy od ankiety. Zachęcamy wszystkich do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem smartfon 5G spośród naszych propozycji. Czekamy również na Wasze własne sugestie – wpisujcie je w komentarzach.

Ankieta Który smartfon 5G jest według Ciebie najlepszym wyborem? Apple iPhone 13 Pro Motorola Moto G100 Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy M23 5G Samsung Galaxy S22 Ultra

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Telepolis, materiały prasowe