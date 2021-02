Jaki komputer do gier, pracy, nauki? Polecane zestawy - luty 2021

Jaki komputer do gier, pracy lub nauki najlepiej złożyć w lutym 2021 roku? Przygotowaliśmy proponowane zestawy w różnych przedziałach cenowych od 1900 do 9100 zł.

Karty graficzne to obecnie towar mocno deficytowy i drogi

W zeszłym miesiącu złożenie komputera było trudne. W lutym jest to zadanie praktycznie niewykonalne, o ile cenicie sobie zdrowy rozsądek. W ciągu niecałych 30 dni ceny kart graficznych po raz kolejny wzrosły o kilkadziesiąt procent. Sam pod koniec lutego kupowałem kartę RTX 3070 w cenie 2900 zł. W tym momencie ten sam model jest do kupienia za... 4400 zł. To aż 50-procentowy wzrost ceny w ciągu 2 miesięcy. Jakby tego było mało, to nawet modele pokroju RX 580 podrożały i to dwukrotnie. W skrócie - sytuacja jest dramatyczna. Karty albo nie są dostępne, albo są w skandalicznych cenach.

Pomimo tego podjąłem się stworzenia polecanych zestawów komputerowych. Nie było to zadanie łatwe. Powiedzmy to sobie szczerze i bez owijania w bawełnę - wstrzymajcie się z kupnem PC-ta. Aktualnie nie ma to najmniejszego sensu. Nawet jeśli dysponujecie bardzo dużą kwotą, to jeszcze 3 miesiące temu za jej równowartość kupilibyście dużo lepszy zestaw niż dzisiaj. Jedynym ratunkiem jest tak naprawdę posiadanie już karty graficznej lub jakieś tajemnicze dojść do hurtowni, w których może udałoby się kupić niektóre modele chociaż trochę taniej. W naszych zestawach proponuję, co tylko się da. Większość GPU i tak nie jest dostępna, więc i tak będziecie musieli poczekać, aż trafią na sklepowe półki. Co gorsza, aktualna sytuacja najbardziej odbija się na najtańszych zestawach. Te droższe często podrożały o "zaledwie" 300-500 zł.

Jak tworzyliśmy zestawy komputerowe

W naszych zestawach nie znajdziecie ani obudów, ani chłodzenia do CPU (o ile nie jest wymagane, bo nie ma go w zestawie), ani też napędów CD/DVD/Blu-ray. W przypadku tych pierwszych ogromną rolę odgrywa gust, więc nie chcemy niczego narzucać. Dlatego też na dalszych stronach zamieszczamy proponowane obudowy w różnych przedziałach cenowych, dzięki czemu każdy dobierze taki model, który najbardziej mu odpowiada.

Jeśli chodzi o chłodzenia, to jak najbardziej zalecamy wymianę stockowych zestawów, które nie tylko nie cechują się najlepszą wydajnością, ale w większości przypadków są nadmiernie głośne. Pomimo tego jest to jeden z elementów, na którym – przynajmniej początkowo – można zaoszczędzić. Poza tym wybór chłodzenia w pewnym stopniu jest uzależniony również od wyboru obudowy (chodzi przede wszystkim o rozmiar). Dlatego też polecane chłodzenia również znajdziecie na dodatkowej podstronie. Kwestii napędów chyba nie ma sensu komentować. Te są dzisiaj całkowicie zbędne.

Kluczowe elementy zestawu

Każdy zestaw zawiera podstawowe elementy wyposażenia – procesor, płytę główną, kartę graficzną, pamięci RAM, dysk oraz zasilacz. Całkowicie zrezygnowaliśmy z talerzowych nośników danych, bo przy wciąż spadających cenach dysków SSD praktycznie nie mają one już racji bytu. Kluczowa jest dla nas wydajność w grach i najbardziej wymagających aplikacjach, ale także ewentualna możliwość rozbudowy w przyszłości.

Pamiętajcie też, że nawet składanie komputera jest w pewnym sensie subiektywne, bo dla wielu osób różne podzespoły mogą wydawać się lepsze od innych. Nigdy nie da się zadowolić wszystkich. Dlatego też chętnie wysłuchamy Waszych sugestii, co do proponowanych zestawów.

