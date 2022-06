Disney+, Netflix, HBO. Gdzie jest Twój serial? Złoto z Google Play #91

Sklep Google Play to kopalnia złota, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co weekend dzielę się znaleziskami i nowościami z Google Play, które uznam za wartościowe i użyteczne. Ostatnie dni mijają nam na ekscytacji zawartością nowego VoD w Polsce – Disney+. Co możesz tam obejrzeć, a co znajdziesz gdzie indziej?

W tym tygodniu skupiam się na aplikacjach, które pomogą ogarnąć serialowy bałagan – zwłaszcza jeśli masz więcej niż jedną subskrypcję, interesujesz się obsadą filmów i seriali i lubisz być na bieżąco z nowymi produkcjami. Mam nadzieję, że te aplikacje ułatwią Ci życie.

JustWatch – Nie szukaj, oglądaj

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

JustWatch to aplikacja, która na pewno zaoszczędzi Ci sporo czasu, a może też pieniędzy. Po prostu wpisz tu tytuł filmu lub serialu, który chcesz oglądać, a dowiesz się, gdzie to zrobić. Koniec z ręcznym przeszukiwaniem katalogu każdego z VoD w rodzinie, koniec z kupowaniem abonamentu tylko po to, by nie znaleźć tego, co chcesz oglądać. Możesz wpisać tytuł interesującego Cię serialu czy filmu i dowiedzieć się, gdzie można go obejrzeć. Można też używać aplikacji w drugą stronę – dodać posiadane abonamenty VoD i przeglądać katalog, by znaleźć tam coś ciekawego.

JustWatch można używać z kontem lub anonimowo. Konto daje możliwość przenoszenia listy obserwowanych seriali między urządzeniami oraz brak reklam w aplikacji. Pozostałe funkcje działają bez zmian także bez rejestracji. Warto też wiedzieć, że JustWatch może integrować się ze Smart TV z Google Cast i uruchamiać na nich odtwarzanie. Nie musisz nawet sięgać po pilota. W wersji Pro aplikacji możesz ukryć pozycje, których nie lubisz i korzystać z zaawansowanych filtrów.

IMDB – I już wiesz wszystko, co warto wiedzieć

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

IMDB to już ikona. Internet Movie Database to ogromna encyklopedia kina i telewizji. Odkąd pamiętam, to tu można znaleźć najlepsze informacje o filmach, serialach, aktorach, reżyserach i reszcie ekipy, tworzącej „ruchome obrazki”. Przez lata serwis dorobił się także systemu oceniania, rekomendacji i kont dla użytkowników, na których możemy zapisywać obejrzane dzieła i obserwować ulubione osoby. Oczywiście, jeśli włączysz powiadomienia, aplikacja IMDB będzie informować o pojawieniu się nowych treści.

Encyklopedia wykracza poza suche dane o produkcjach i obsadzie. Są tu też plakaty, zwiastuny, ocena dla rodziców (przemoc, nagość, język itp.), a także ciekawostki i cytaty! Moim zdaniem to jest właśnie siła IMDB. Można tu znaleźć interesujące fakty, których nie ma nigdzie indziej. Wisienką na torcie jest repertuar kin. Nie ma tu oczywiście wszystkich kin świata, ale są prawdopodobnie wszystkie multipleksy i sporo kin niezależnych i studyjnych. To spore ułatwienie, gdy zastanawiasz się, co zrobić z najbliższym weekendem.

TV Time – Już nigdy nie zapomnisz o premierze

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

TV Time to aplikacja do śledzenia obejrzanych seriali i odnajdowania nowych, które mogą Ci się spodobać. Tej aplikacji nie da się używać bez logowania – od początku zbiera dane, które będą synchronizowane z chmurą. Jednak w przeciwieństwie do innych polecanych tu aplikacji nie przekazuje ich do automatu, który będzie wypluwał kolejne rekomendacje. TV Time zakłada, że to Ty wiesz najlepiej, co chcesz obejrzeć i czego szukasz. Oczywiście przy każdym serialu jest informacja, co jeszcze oglądali inni użytkownicy, ale nie ma nahalnego bombardowania polecanymi z automatu. Seriale i filmy możesz zbierać na listach obejrzanych i do obejrzenia oraz śledzić postęp. Przy każdej z pozycji znajdują się podstawowe informacje o obsadzie i podsumowanie odcinków. TV Time ma też ciekawy system prezentacji ocen – pokazuje każdy odcinek osobno na przestrzeni sezonu.

Gdy już obejrzysz wszystko, co było w kolejce, TV Time podsumuje czas spędzony przed telewizorem na Twoim profilu. To może być zaskoczenie :-)

Hobi – Pamiętniczek i powiadomienia

Cena: 0 zł, opcjonalny zakup jednorazowy. Pobierz za darmo z Googe Play

Hobi to lekka aplikacja do śledzenia obejrzanych odcinków seriali, zintegrowana z serwisem Trakt.tv. Jej największą zaletą jest moim zdaniem prostota. Nie ma tu żadnych zaawansowanych list ani zbędnych bajerów – po prostu ekran z oglądanymi aktualnie serialami do śledzenia postępu i lista wszystkich seriali, gdzie trafią te już obejrzane. Zamiast indywidualnych rekomendacji jest tu karta z serialami popularnymi, nowymi i z podziałem na gatunki.

Wersja Premium Hobi nie ma reklam i pozwala synchronizować Twoją bibliotekę seriali między różnymi urządzeniami. W aplikacji nie zabrakło statystyk, których część również wymaga wykupienia wersji Premium. Największą wartością dodaną Hobi Premium są jednak personalizowane powiadomienia o nadchodzących premierach.

Showly – Pora na coś z Polski

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz za darmo z Google Play

Showly to polska aplikacja o otwartym kodzie źródłowym, współpracująca z serwisem trakt.tv. Kluczowa jest tu możliwość zapisania „zaliczonych” odcinków i informacje o nadchodzących premierach, powiązanych z produkcjami z listy oglądanych. Znajdują się tu też podstawowe informacje o obsadzie, podsumowanie każdego z odcinków, oceny, zwiastuny i rekomendacje, co jeszcze warto obejrzeć. Lista aktualnie oglądanych seriali nie jest jedyną, z jakiej możesz tu korzystać. Ponadto możesz zapisać sobie produkcje do oglądania później i tworzyć różne inne listy.

Showly ma też wersję premium, którą możesz kupić jako abonament lub jednorazowy zakup. Płatna wersja usuwa reklamy, dodaje widżety i pozwala śledzić najnowsze informacje ze świata kina, telewizji i VoD. A skoro już o VoD mowa, warto dodać, że tu również znajdują się informacje o tym, gdzie możesz obejrzeć daną pozycję. Niestety nie są one tak kompletne, jak te w JustWatch.

Źródło zdjęć: pixinoo / Shutterstock, własne

Źródło tekstu: własne