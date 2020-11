T-Mobile dostarczy usługi sieci WAN dla Polskiej Spółki Gazownictwa

Oferta T-Mobile Polska wygrała przetarg Polskiej Spółki Gazownictwa na dostarczenie usług sieci WAN MPLS. Łączna wartość nowej umowy wyniesie 2,6 mln zł.

Polska Spółka Gazownictwa poszukiwała dostawcy, który zapewni usługi sieci teleinformatycznej WAN w zakresie transmisji danych, głosu i wideo poprzez wirtualną sieć szkieletową VPN zrealizowaną w technologii MPLS w ramach infrastruktury wykonawcy. Rozwiązanie miało objąć teren zakładów w Opolu, Zabrzu, Krakowie, Jaśle, Lublinie i Kielcach. W czerwcu firma ogłosiła w związku z tym przetarg, w wyniku którego wybrana została oferta T‑Mobile. Operator zagwarantuje usługę w sumie w 90 lokalizacjach w obrębie miast, na ponad 170 łączach o przepływności do 600 Mb/s. Kontrakt podpisano we wrześniu na okres 36 miesięcy, a jego wartość to 2 610 770,94 zł brutto.

Kolejna współpraca z PSG

Nowa umowa stanowi w rzeczywistości kontynuację współpracy z PSG. Już w 2015 roku operator zbudował dla spółki sieć korporacyjną, usprawniającą wymianę informacji między oddziałami, gwarantującą bezpieczeństwo i pozwalającą na obniżenie wydatków telekomunikacyjnych. Teraz dostarczy przedsiębiorstwu kolejne usługi, w nowym obszarze, poszerzając tym samym doświadczenie w obsłudze podmiotów infrastruktury krytycznej.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG. Działa ona na terenie całej Polski, dystrybuując gaz poprzez ponad 190 tys. km gazociągów. Firma jest zarazem największym w Europie operatorem systemu dystrybucyjnego gazu.

