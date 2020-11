Symetryczne 10 Gb/s to za mało. Inea testuje technologię 25G PON

Wielkopolski operator Inea, mający w swojej ofercie symetryczne łącza światłowodowe o szybkości do 10 Gb/s, testuje technologie 25G PON, pozwalającą podwoić osiągi.

Inea uważa się za lidera w budowie oraz zarządzaniu sieciami światłowodowymi w Polsce i ma ku temu podstawy. Operator inwestuje w sieci FTTH nieprzerwanie od 2011 roku, a od 2017 roku udostępnia je pod marką Fiberhost nie tylko największym ogólnopolskim, ale też lokalnym dostawcom usług. W oparciu o sieci FTTH od 2016 roku Inea ma w swojej ofercie Internet 1 Gb/s. W 2018 roku operator wprowadził do oferty łącze symetryczne oraz Internet do 10 Gb/s dla klientów indywidualnych. Z kolei od 2017 roku wielkopolska spółka oferuje swoim klientom najszybszy Internet w Polsce wg niezależnego rankingu dostawców Internetu Speedtest.pl.

Zobacz: Październikowy ranking speedtestu: na szczycie pomarańczowo, ale trochę wolniej

Zobacz: Najszybsze łącza światłowodowe FTTH w lipcu mieli klienci sieci Inea

Teraz we współpracy z Nokią Inea jako pierwsza w Europie i jedna z pierwszych na świecie wykonała testy nowej technologii 25G PON.

Od wielu lat inwestujemy w technologię FTTH, która dzisiaj daje naszym klientom oraz użytkownikom usług możliwość korzystania z najlepszych dostępnych technologii. Przeprowadzone testy wyrażają nasz sposób myślenia o technologii. Naszą rolą jest rozumienie, testowanie i udostępnianie nowych rozwiązań. Kreatywności użytkowników pozostawiamy sposób ich wykorzystania. Osiągnięte wyniki dobitnie pokazują przewagę technologii światłowodowych nad innymi technologiami, w tym HFC czy radiowymi. Co ważne, w przeciwieństwie do najnowszych technologii radiowych takich jak 5G, technologia FTTH jest dostępna komercyjnie tu i teraz.

– powiedział Michał Bartkowiak, Prezes Inea S.A.

Uważamy, że istnieje pilna potrzeba wdrożenia rozwiązań 25G PON. Nasza technologia ma potencjał, aby nadać nową wartość sieciom światłowodowym poprzez transmisję do stacji bazowych 5G, usługi hurtowe czy usługi dla biznesu. Chcemy pomóc operatorom, takim jak INEA w znalezieniu skutecznej drogi ewolucji do technologii 25G PON i szybkiemu sprostaniu wymaganiom klientów oraz otwarciu dla nich nowych możliwości.

– powiedziała Sandy Motley, Prezes Nokia Fixed Networks

Technologie PON służą do świadczenia usług na sieciach światłowodowych. Testowana przez INEA technologia 25G PON jest następcą technologii XGS-PON, umożliwiającej świadczenie usługi symetrycznego Internetu o przepustowości do 10 Gb/s. Nowa technologia 25G PON umożliwia obecnie przesył danych z prędkością do 20 Gb/s, co potwierdziły testy wykonane przez spółkę Inea wspólnie z Nokią. Dla wielkopolskiej spółki istotny jest fakt, że na jednym włóknie światłowodowym możliwe będzie świadczenie usług z wykorzystaniem technologii GPON oraz XGS-PON lub 25G PON. Da to operatorowi możliwość oferowania nowym i obecnym klientom usług światłowodowych na jeszcze wyższym poziomie.

Zobacz: Nokia i Elisa chwalą się nowym rekordem prędkości 5G w komercyjnej sieci

Zobacz: NASA wybrała Nokię do budowy sieci komórkowej na Księżycu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Inea