T-Mobile funduje tablety do terapii śmiechem online Fundacji „Dr Clown”

T-Mobile Polska przekazał ponad 50 tabletów na rzecz Fundacji Dr Clown. Trafią one do prawie 40 szpitali i ośrodków rehabilitacyjnych w całej Polsce, gdzie posłużą Fundacji do prowadzenia swoich dotychczasowych działań w formie zdalnej.

Choć z czołówek gazet i serwisów informacyjnych od wielu miesięcy nie schodzi temat koronawirusa, to na pomoc i wsparcie czeka także wielu innych chorych. Szczególnie najmłodsi pacjenci mogą czuć się niezwykle samotni w sytuacji dłuższego pobytu w szpitalu. Właśnie dlatego T‑Mobile rozpoczął współpracę z Fundacją „Dr Clown”. Firma przekazała ponad 50 nowoczesnych tabletów, które trafiły już między innymi na oddziały pediatryczne, onkologiczne, chirurgiczne, rehabilitacyjne i nefrologiczne, łącznie do blisko 40 placówek w całych kraju. Sprzęty posłużą do obsługi „Śmiechofonu”, poprzez który dzieci w szpitalach będą mogły się szybko i wygodnie połączyć z Doktorami Clownami na wirtualną wizytę pełną uśmiechu. Na tabletach znajdują się także materiały edukacyjne, między innymi cykl filmowy „Wirtualny Instytut Dobrej Zabawy”, które mają umilić dzieciom czas spędzony w szpitalu.

Pandemia to od kilku miesięcy temat numer jeden jeżeli chodzi o służbę zdrowia, jednak wiemy, że w szpitalach nadal przebywają dzieci, które chorują i które potrzebują wsparcia. Najmłodsi pacjenci, którzy przebywają teraz na oddziałach pediatrycznych szczególnie odczuwają psychiczne skutki konieczności izolacji czy brak możliwości odwiedzin osób spoza najbliższej rodziny. Naszej firmie zależy na tym, żeby nasze usługi w tych trudnych czasach dawały możliwość bycia blisko i finalnie poprawiały nasz nastrój, zbliżając z innymi, bliskimi nam ludźmi. Cieszę się, że przekazując sprzęt Fundacji „Dr Clown”, możemy wywołać uśmiech na twarzach wielu dzieci w całej Polsce.

- powiedziała Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej T-Mobile

Przywracają uśmiechy

Fundacja „Dr Clown” wykorzystuje dobroczynne właściwości uśmiechu, by wspierać procesy leczenia, a także zapewnić bliskość osobom chorym i znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. Wolontariusze, Doktorzy Clowni przebrani w kolorowe stroje, podczas wesołych animacji starają się odwrócić uwagę chorych od szpitalnej rzeczywistości.

Chociaż pandemia oddzieliła nas od pacjentów drzwiami, obostrzeniami i izolacją, to nie mogła nas powstrzymać przed dzieleniem się z pacjentami uśmiechem. Uruchomiliśmy Śmiechofon, czyli spotkania online z Doktorami Clownami, na które zapraszamy zarówno dzieci, które odbywają leczenie w szpitalach, jak i te przebywające na kwarantannie w domu. Ponadto w wybranych miastach wolontariusze pojawiają się pod szpitalnym oknami, by pomachać i pozdrowić pacjentów.

- powiedziała Agata Bednarek, Prezes Zarządu Fundacji „Dr Clown”



Co roku wolontariusze Fundacji „Dr Clown” docierali w ten sposób do blisko 60000 chorych dzieci, dorosłych i seniorów z całej Polski. Z powodu pandemii COVID-19 wizyty wolontariuszy w szpitalach i placówkach specjalnych zostały wstrzymane do odwołania.

