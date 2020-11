Blue Media cyfryzuje zbiórki na Siepomaga.pl

Fundacja Siepomaga, dzięki współpracy z Blue Media, umożliwia założenie zbiórki charytatywnej w pełni przez Internet, z wykorzystaniem usługi do zdalnej identyfikacji osoby.

Siepomaga.pl to jeden z największych serwisów crowdfundingowych w Polsce. Zbiórki charytatywne prowadzone na tej platformie wsparło już ponad 5,3 mln darczyńców, a prowadzona w tym roku zbiórka Siepomaga.pl na rzecz wsparcia polskiej służby zdrowia w walce z koronawirusem była największą zbiórką online w historii polskiego Internetu. To też jedna z najbezpieczniejszych platform pomocy charytatywnej. Wszystkie publikowane zbiórki są weryfikowane przez Fundację Siepomaga. W przeciwieństwie do innych platform crowdfundingowych, Siepomaga.pl nie przelewa zebranej kwoty na rachunek potrzebującego, a opłaca w jego imieniu koszty leczenia bezpośrednio u dostawcy usług medycznych (szpital, apteka, ośrodek rehabilitacyjny) lub poprzez inną zweryfikowaną fundację, której podopiecznym jest dana osoba.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo zbiórki, każda osoba zakładająca zbiórkę na Siepomaga.pl musi przejść proces przyjęcia do grona podopiecznych Fundacji Siepomaga. Do tej pory polegał on między innymi na zebraniu i weryfikacji papierowych dokumentów i podpisaniu papierowych porozumień, co bywało czasochłonne. Dzięki rozwiązaniu ID HUB, narzędziu ułatwiającemu zdalną identyfikację osoby i weryfikację danych, udało się skrócić ten proces i przenieść go niemal w pełni do Internetu. ID HUB Blue Media umożliwia między innymi usługę przelewu weryfikacyjnego, usługę potwierdzenia tożsamości przez bezpośredni dostęp do konta bankowego (AIS) oraz fotoweryfikację tożsamości.

Bardzo się cieszymy, że usługi weryfikacji danych klienta, które od ponad 10 lat rozwijamy w bankowości i sektorze firm pożyczkowych, z powodzeniem sprawdzają się również na platformach crowdfundingowych.

- powiedział Adam Bułka, Business Development Manager w Blue Media

Weryfikacja danych w Siepomaga.pl

Proces rejestracji podopiecznego jest wieloetapowy. Fundacja zbiera i potwierdza kilka informacji, m.in. adres e-mail podopiecznego lub jego opiekuna, numer telefonu, informacje o tożsamości, adresie potrzebującego i opiekuna. Następnie zebrane dane Fundacja weryfikuje z wykorzystaniem ID HUB Blue Media. W niektórych przypadkach wymagane nadal będzie dosłanie skanu dodatkowych dokumentów (np. pełnomocnictwa).

Źródło tekstu: Blue Media