W aplikacji SkyCash ubezpieczysz mieszkanie lub dom

SkyCash od teraz umożliwia ubezpieczenie nieruchomości oraz sprzętu RTV i AGD bezpośrednio w aplikacji. Wszystkiego dokonamy za pomocą kilku prostych kroków.

Są nieprzyjemne zdarzenia, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć i przed którymi nie jesteśmy w stanie się uchronić. Dobrze więc się przed nimi ubezpieczyć. To właśnie gwarantuje ubezpieczenie mieszkania lub domu dostępne od ręki w telefonie, w aplikacji SkyCash, bez konieczności kontaktu z agentem ubezpieczeniowym. W ramach dostępnej oferty, do wyboru jest kilka wariantów ubezpieczenia, które ochroni między innymi przed pożarem, powodzią, zalaniem, kradzieżą czy wandalizmem.

Aby skorzystać z nowych ubezpieczeń w aplikacji SkyCash, na ekranie głównym należy wybrać ikonę „Ubezpieczenia”. Następnie, spośród dostępnych opcji trzeba wybrać jedną z nich: ubezpieczenie mieszkania, domu lub przedmiotów ruchomych.

Ubezpieczenie mieszkania i domu

Aby ubezpieczyć mieszkanie lub dom za pomocą kilku kliknięć w aplikacji, należy zacząć od wpisania adresu nieruchomości, jej powierzchni oraz roku budowy budynku. Następnie, należy uzupełnić pole, w którym poinformujemy ubezpieczyciela, jaka jest forma własności nieruchomości (własność, spółdzielcze, najem), a także, jakie nieruchomość posiada zabezpieczenia (stały dozór fizyczny, drzwi antywłamaniowe, domofon, zabezpieczenia okien, alarm z monitoringiem, alarm lokalny). W przypadku ubezpieczenia domu, należy również uzupełnić informację o konstrukcji budynku (murowana lub drewniana).

Ubezpieczenie można dostosować do indywidualnych oczekiwań i dobrać ryzyka, przed którymi użytkownik chce się zabezpieczyć. Do wyboru dostępnych jest kilka wariantów ubezpieczenia: MAXI, OPTI oraz MINI. Finalizując proces, w ostatnim kroku należy podać dane osobowe osoby ubezpieczającej oraz potwierdzić adres nieruchomości. Dostawcą ubezpieczenia jest firma PROAMA należąca do Generali T.U. S.A.

Ubezpieczenie przedmiotów ruchomych

Nowa usługa SkyCash daje także możliwość ubezpieczenia przedmiotów ruchomych, znajdujących się w domu lub mieszkaniu, takich jak sprzęt RTV czy AGD. Aby ubezpieczyć wybrane przedmioty, należy podać adres domu lub mieszkania, w którym się znajdują, a także piętro, na którym usytuowane jest mieszkanie (parter, piętro pośrednie, piętro ostatnie). W przypadku domu, należy zaznaczyć, jaka jest jego konstrukcja, a także określić, czy jest on w trakcie budowy. Wartość ubezpieczonych przedmiotów musi wynosić co najmniej 10000 zł.

Ubezpieczenia w SkyCash

W ramach usługi ubezpieczeń dostępnych w aplikacji SkyCash w kilku prostych krokach, użytkownik może także wykupić ubezpieczenie:

komunikacyjne – OC lub OC + AC,

turystyczne – na urlop krajowy lub zagraniczny, pracę za granicą lub uprawianie sportów ekstremalnych za granicą,

indywidualne lub rodzinne, uwzględniające ubezpieczenie psa od ugryzienia przez kleszcza.

Źródło tekstu: SkyCash