T-Mobile Polska stawia na energię ze źródeł odnawialnych

T-Mobile Polska podpisuje się magentą, ale z natury jest zielony. Operator poinformował, że zamierza produkować energię, korzystając ze źródeł odnawialnych, a finalnie osiągnąć zerową emisję CO 2 .

T-Mobile Polska przyjął strategię klimatyczną, która zakłada osiągnięcie zerowej emisji CO 2 w całym łańcuchu dostaw do 2040 roku. Już teraz operator korzysta w 100% z energii ze źródeł odnawialnych i planuje dobić do zerowej emisyjności netto (pośredniej i bezpośredniej) w ciągu najbliższych 3 lat. Idąc dalej, T-Mobile Polska zamierza czerpać energię z farm zbudowanych specjalnie dla swoich potrzeb i redukować emisję na każdym kroku swojej działalności.

T-Mobile będzie produkować „zieloną” energię z farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Operator podpisał wieloletnie umowy vPPA (Virtual Power Purchase Agreement) ze spółkami z grupy V-Ridium Power Group Sp. z o.o. oraz z KGAL ESPF 4 Holding Sàrl z Luksemburga. Wykonawcy wybudują 2 farmy wiatrowe i 3 fotowoltaiczne na potrzeby operatora. Łącznie mają one produkować około 200 GWh energii elektrycznej rocznie. Operator wyliczył, że pozwoli to zneutralizować ponad 145 tysięcy ton emisji CO 2 co 12 miesięcy.

W pierwszej kolejności ruszyć mają instalacje fotowoltaiczne – to kwestia kilku najbliższych miesięcy. W pierwszej połowie 2023 roku ruszą prace nad instalacjami pozyskującymi energię z wiatru. Łączna moc zaplanowanych instalacji to 98 MW i mają one pokryć większość zapotrzebowania operatora w Polsce (zasiliłyby niemal 70 tysięcy gospodarstw domowych). Czas trwania całej umowy to 15 lat.

Zobacz: T-Mobile: 130 stacji bazowych zasilanych energią słoneczną

Budowa farm EZO to nie tylko krok w kierunku ochrony środowiska. Długofalowy kontrakt na budowę „zielonych elektrowni” specjalnie dla operatora to także kolejny filar stabilności spółki. Ceny energii w ostatnich czasach szaleją, ale T-Mobile może pochwalić się nowatorską umową vPPA i dostawami zielonej energii w z góry ustalonych cenach. Jeśli operator będzie działał stabilnie, klienci również nie mają się czego obawiać.

T-Mobile stara się zadbać o środowisko także na innych frontach. W biurach i salonach znacznie zredukował wykorzystanie plastiku, zachęca klientów do korzystania z faktury elektronicznej, montuje panele fotowoltaiczne przy stacjach bazowych i prowadzi program Smartfon Re:generacja, w ramach którego używane telefony wracają na rynek po odświeżeniu.

Źródło zdjęć: Shutterstock (Fit Ztudio)

Źródło tekstu: T-Mobile