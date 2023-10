Szkoły odkrywają karty. Chcą usunięcia mediów społecznościowych

Łagodnie mówiąc, wojny nigdy nie są przyjemne dla oka, a przez obecność mediów społecznościowych, drastyczne obrazy są bliżej niż kiedykolwiek. Przekonaliśmy się o tym na własnej skórze, gdy zaraz po inwazji Rosji na Ukrainę do sieci przedostawały się nagrania i zdjęcia z miejsc walk, pokazujące często śmierć i zniszczenie. Teraz szkoły zaczęły apelować do rodziców, by Ci usunęli aplikacje społecznościowe z urządzeń swoich dzieci.

W ostatnim czasie cały świat żyje nowym konfliktem zbrojnym między Izraelem a Palestyną. Do sieci ponownie spływają drastyczne zdjęcia i nagrania z obszarów walk. Niestety, ofiarami często jest ludność cywilna. W związku z tym szkoły zaczęły apelować do rodziców o usunięcie aplikacji społecznościowych z urządzeń swoich dzieci. Jako pierwsi komunikat taki wysłały szkoły w Tel-Awiwie.

The following message is being sent to Israeli parents from their children’s schools:



Dear Parents,

It has been brought to our attention that videos of hostages begging for their lives will soon be released.

Please remove the @TikTok and @instagram apps from your children's…