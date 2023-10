Odpalaj mObywatel. Zostały ci ostatnie godziny

Przed nami wybory do Sejmu i Senatu. W aplikacji mObywatel sprawdzisz, gdzie masz się udać, by wziąć w nich udział. Miejsce głosowania możesz zmienić, ale musisz się spieszyć.

W najbliższą niedzielę, 15 października 2023 roku, odbędą się wybory do polskiego parlamentu. Tego dnia wybierzemy 460 posłów oraz 100 senatorów. By wziąć w nich udział, należy udać się do siedziby odpowiedniej obwodowej komisji wyborczej. Jej adres sprawdzisz między innymi w aplikacji mObywatel, klikając w ikonę "Wybory" na ekranie głównym tego narzędzia.

W tym miejscu sprawdzisz przypisane do Ciebie miejsce głosowania, a także swoje dane przechowywane w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Możesz zmienić miejsce głosowania

A co w przypadku, gdy w dniu wyborów będziesz przebywać daleko od miejsca zameldowania na pobyt stały? W takim przypadku możesz zmienić miejsce do głosowania, ale czas masz tylko do dzisiaj, 12 października 2023 roku.

Aby zmienić miejsce do głosowania, wystarczy złożyć wniosek dostępny pod tym adresem. Potrzebny do tego będzie profil zaufany oraz adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP. Tam również przyjdzie potwierdzenie zmiany miejsca głosowania z informacją o obwodzie głosowania i siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

Wniosek możesz również złożyć w urzędzie miasta lub gminy, na terenie której będziesz przebywać podczas wyborów. W tym przypadku masz czas do zamknięcia urzędu.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: gov.pl, opracowanie własne