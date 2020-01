Super Bowl w 5G - Verizon wydał na to 80 mln USD

Stadiony to jedno z najlepszych miejsc do testowania i demonstrowania zalet 5G. Amerykański operator Verizon jest o tym tak przekonany, że najbliższy finał rozrywek NFL połączył z rozbudową sieci 5G, na co wydał 80 mln USD.

Super Bowl, czyli finał ligi NFL, odbędzie się 2 lutego (czasu lokalnego) na Hard Rock Stadium w Miami. Dla Amerykanów to jedno z najważniejszych wydarzeń nie tylko sportowych, ale także w tym roku – technologicznych. Verizon wydał 80 mln USD na rozbudowę swojej sieci 5G w paśmie fal milimetrowych. Nowe nadajniki stanęły w najbliższej okolicy stadionu, objęły także jego wnętrze. Dodatkowo operator postawił nowe stacje bazowe wokół lotnisk w Miami, a także w kilku kluczowych punktach centrum miasta.

Fale milimetrowe mają tę zaletę, że zapewniają bardzo szybki transfer rzędu 1 Gbps, jednak łatwo ulegają tłumieniu, gdy napotykają ściany. Stadion stwarza jednak inne możliwości – jego półkoliste wnętrze po ustawieniu wewnątrz anten nie będzie tłumiło fal 5G, za to pozwoli bardzo dużej grupie osób korzystać z pełni zalet nowego standardu. Verizon postrzega więc tegoroczny Super Bowl jako idealną okazję do demonstracji zalet 5G. Nie wiadomo jednak, czy faktycznie zasięgiem 5G udało się objąć wszystkie miejsca na stadionie. Verizon zaczął budować swoją sieć 5G wokół 13 stadionów (z Miami łącznie), gdzie prowadzone są rozgrywki NFL, we wrześniu 2019 r. Wtedy jednak zasięg na widowni był szczątkowy. Nowa inwestycja miała to zmienić.

Pierwsze próby 5G po rozbudowie sieci operator przeprowadził wczoraj na zamkniętym wydarzeniu podczas Pro Bowl, czyli pokazowego meczu gwiazd NFL. Verizon rejestrował rozgrywkę za pomocą kamer 8K, a następnie przekazywał obraz ze stadionu w Orlando na stadion w Miami za pomocą 5G. Widzowie mogli śledzić na żywo transmisję w wysokiej jakości, wszystko tylko dzięki wykorzystaniu sieci mobilnej. 1 lutego operator rozpocznie także cykl otwartych imprez i pokazów 5G, które potrwają przez kolejny tydzień. Super Bowl będzie można także oglądać dzięki 5G na żywo w aplikacji mobilnej Yahoo Sports.

W ofercie Verizona są trzy smartfony w nowym standardzie: LG V50 ThinQ 5G, a także Samsung Galaxy Note 10+ 5G i Galaxy S10 5G. Liczba klientów, która je kupiła, a jednocześnie znajdzie się na stadionie podczas Super Bowl, zapewne nie będzie zbyt wielka, ale wtedy też użytkownicy ci będą mieli wyjątkową okazję sprawdzić, jak działa 5G w najlepszym wydaniu.

Źródło zdjęć: Pixabay.com

Źródło tekstu: Android Central