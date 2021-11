Samsung ma własne jeansy. Kupując je, dostaniesz za darmo Galaxy Z Flip3

Posiadacze smartfonu Galaxy Z Flip3 mogą się czasami zastanawiać – jak wygodnie nosić ten telefon? Rozwiązaniem tej palącej kwestii są jeansy, specjalnie zaprojektowane jako uzupełnienie rozkładanego telefonu Samsunga.

Jak nosić przy sobie smartfon Samsung Galaxy Z Flip3? W zwykłej kieszeni spodni telefon może utonąć, z tyłu jest trochę niebezpiecznie, bo przez zapomnienie można go uszkodzić. By rozwiązać te dylematy, Samsung razem z australijską marką Dr Denim przygotował specjalne jeansy Z Flip Pocket Denim.

Czym się wyróżniają? Jeansy Samsung x Dr Denim mają specjalną kieszonkę, umieszczoną na udzie, która idealnie pasuje do kształtu złożonej obudowy Galaxy Z Flip3 (i do poprzednich modeli też). Można go stamtąd wyciągnąć bez większego problemu jedną ręka. Dodatkowy element ozdobny stanowi duża litera Z naszyta na głównych, przednich kieszeniach poniżej pasa, z prawej i lewej strony. Natomiast z tyłu spodni widać tylko ciemne kształty zamiast kieszeni, tak jakby ktoś je odpruł.

Dostępne w jasnoniebieskim kolorze i w wersji żeńskiej i męskiej jeansy Samsung x Dr Denim wycenione zostały na 1499 dolarów australijskich, czyli 4430 zł. Szaleństwo, próba naciągnięcia najbardziej zapalonych fanów marki? Niezupełnie, decydując się na ten zakup, użytkownik bezpłatnie otrzyma też sam smartfon Galaxy Z Flip3 w wersji 128 GB, w czterech wersjach kolorystycznych obudowy do wyboru: lawendowej, zielonej, białej i czarnej.

Niestety, spodnie Samsunga z dołączonym Galaxy Z Flip3 będą sprzedawane tylko w ograniczonej serii 450 egzemplarzy, w internetowym sklepie marki Dr Denim. Chociaż kto wie, może pomysł się przyjmie i powstanie nowa, większa seria? Sklep realizuje też wysyłki międzynarodowe, więc prawdziwi fani Samsunga mogą je zamówić w dowolne miejsce na świecie.

Chociaż pomysł na jeansy stworzone specjalnie z myślą o konkretnym modelu telefonu wydaje się dość niecodzienny, to nie jest nowy. W 2017 roku projektant Christopher Cowan wraz z Google przygotował jeansy inspirowane przez telefony Pixel. Jednocześnie w sprzedaży pojawiła się specjalna, niebieska wersja kolorystyczna smartfonu – Really Blue. Całość stanowiła element promocji telefonu Google'a.

