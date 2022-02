Realme: odwiedź Galerię Mokotów i wygraj smartfon

Realme zaprasza fanów technologii do odwiedzenia strefy tej marki w warszawskiej Galerii Mokotów w dniach 25-26 lutego 2022 roku. Wśród przygotowanych atrakcji czeka konkurs, w którym do wygrania jest nowy smartfon Realme 9 Pro+, a w salonie obok w sobotę można znaleźć produkty marki tańsze nawet o 500 zł.

Realme 9 Pro+ to jeden z najnowszych smartfonów tej marki, dostępnych na naszym rynku. Urządzenie oferuje swoim użytkownikom między innymi całkiem niezły, szczególnie jeśli spojrzymy na cenę, zestaw aparatów fotograficznych na czele z główną jednostką o rozdzielczości 50 Mpix i optyczna stabilizacją obrazu. Realme 9 Pro+ to również duży wyświetlacz Super AMOLED oraz wydajne podzespoły.

Zobacz: Realme wreszcie nauczyło się robić zdjęcia? Debiutuje seria Realme 9

Zobacz: Realme 9 Pro+ kontra iPhone 11 – który robi lepsze zdjęcia?

Wygraj smartfon w konkursie

Osoby, które 25 i 26 lutego odwiedzą strefę Realme w Galerii Mokotów w Warszawie, będą mogły skorzystać z takich atrakcji, jak malowanie światłem czy personalizowanie gadżetów marki. Dodatkowo, będzie można wziąć udział w konkursie. Do wygrania jest smartfon Realme 9 Pro+ oraz 19 innych produktów marki. Dla osób, które odwiedzą tą specjalną strefę i dołączą do fanklubu marki na Facebook’u, firma przygotowała zestaw gadżetów. Strefę można odwiedzić od godziny 10:00 do 22:00.

Produkty Realmy do 500 zł taniej

Na najbliższą sobotę, 26 lutego 2022 roku, od godziny 12:00, w sklepie RTV Euro AGD w Galerii Mokotów Realme przygotowało specjalną ofertę na swoje produkty. Ich cena zostanie obniżona nawet o 500 zł. W ofercie znajdą się między innymi smartfon Realme 9 Pro+ 8/256 GB w kolorze czarnym i zielonym, bezprzewodowe słuchawki Realme Buds Air 2 czy tablet Realme Pad Wi-Fi 4/64 GB. Firma przygotowała także specjalne bony rabatowe na wybrane smartfony marki, które będzie można odebrać u sprzedawców sklepu RTV Euro AGD w Galerii Mokotów.

Zobacz: Samsung Galaxy S22 Ultra – ruszyła sprzedaż nowego flagowca z rysikiem

Zobacz: Telefon do 1500 zł – TOP 5 na luty 2022

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Realme