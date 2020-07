Publiczne bety iOS 14 oraz iPadOS 14 już gotowe

Apple przygotował pierwsze oficjalne publiczne wersje beta swoich systemów mobilnych. Od dzisiaj dostępne są zatem iPadOS 14 oraz iOS 14.

Tegoroczna konferencja WWDC w wydaniu Apple'a oczywiście nie mogła umknąć naszej redakcji. Na łamach TELEPOLIS.PL znalazło się wiele różnych tekstów na każdy temat poruszony przez największego producenta mobilnego spoza Azji. Oczywiście konferencja WWDC nie dotyczy wyłącznie mobilnego segmentu działalności amerykańskiej firmy, ale to on pozostaje tym najbardziej dochodowym.

Teraz Apple oficjalnie zaprezentował pierwsze publiczne wersje beta nadchodzących systemów operacyjnych iOS 14 oraz iPadOS 14. Każdy chętny musi zgłosić Apple'owi swój akces do programu beta. Następnie użytkownik otrzyma zarówno tę, jak i wszystkie następne wersje. Oczywiście nie trzeba chyba pisać, że każdy przystępujący do programu użytkownik powinien doskonale wiedzieć, że oprogramowanie będzie jeszcze doskonałe i codziennością może być spotykanie się błędami. Co takiego zobaczymy w iOS 14? Największą furorę zrobiły widżety, ale dowiemy się też jakie aplikacje czytają dane ze schowka, otrzymamy mini-aplikację App Clip, a sam producent wziął się na poważnie za rozmowy grupowe i tłumaczenie maszynowe.

Zobacz iOS 14 obnażył niedobre praktyki. Aplikacje za często czytają dane ze schowka

Zobacz Android powinien spalić się ze wstydu. iOS 14 dostanie nawet 5-letni telefon

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: gsmarena