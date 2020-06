Android powinien spalić się ze wstydu. iOS 14 dostanie nawet 5-letni telefon

Apple zaprezentował system iOS 14 podczas otwarcia konferencji WWDC 2020, beta jest już dostępna dla programistów. Poznaliśmy też listę urządzeń, na których da się zainstalować nowy system. Jest imponująco długa.

iOS 14 przejdzie do historii jako wersja, w której Apple odkrył widżety na ekran główny. Poza tym ma sporo innych funkcji, które pomogą chronić prywatność i przyspieszą korzystanie z niektórych usług dzięki mini-aplikacjom.

Na jakich smartfonach będzie można zainstalować iOS 14? Lista sięga kilka lat wstecz. Aktualizację dostanie nawet iPhone 6s, wprowadzony na rynek we wrześniu 2015 roku!

Do tego trzeba dopisać jeszcze iPoda Touch 7. generacji.

Programiści zapisani do programu partnerskiego mogą już korzystać z testowych wersji systemu. Publiczna wersja beta zostanie udostępniona nieco później. iOS 14 trafi do szerokiego grona odbiorców prawdopodobnie we wrześniu, a razem z nią zadebiutuje iPhone 12.

