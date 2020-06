Zdobądź Anker PowerCore 10000mAh PD+. Dziś ostatni dzień konkursu!

Powerbank legendarnej marki Anker czeka na zwycięzcę konkursu. Możesz wziąć udział jeszcze tylko dziś!

Pod koniec czerwca po raz pierwszy mieliśmy przyjemność testować dla was legendarne powerbanki marki Anker. W recenzji znalazł się nie jeden, ale trzy modele banków energii:

28-watowy Anker PowerCore 10000 mAh PD+ może być twój. To bardzo uniwersalny model, który oprócz Power Delivery obsługuje także Quick Charge 2.0 i 3.0. Jedno urządzenie możesz ładować z mocą 18 W, dwa zaś z łączną mocą sięgającą 28 W.

By go zdobyć, musisz wziąć udział w naszym konkursie. Nie zostało wiele czasu – 30 czerwca to ostatni dzień, w którym przyjmujemy zgłoszenia!

Zasady konkursu znajdziesz na końcu testu powerbanków Anker.

Wyniki ogłosimy nie później niż 3 lipca 2020 roku. Sponsorem nagrody w naszym konkursie jest firma CSI S.A., oficjalny polski dystrybutor urządzeń marki Anker. Udanej zabawy!