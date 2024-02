Poczta Polska wyśle Ci SMS-a. To ich nowa usługa

Poczta Polska wprowadza funkcję, która inni mają już od dawna. Teraz odbiorca zostanie poinformowany o tym, kiedy może spodziewać się doręczenia paczki.

W ciągu ostatnich lat firmy kurierskie poczyniły wiele kroków naprzód, by dostarczanie paczek konsumentom odbywało się jak najwygodniej. Skrócono czas dostawy, wprowadzono różne punkty odbioru na wypadek naszej nieobecności oraz stworzono aplikacje, za pośrednictwem których w łatwy sposób można sprawdzić informacje o statusie przesyłki. Teraz Poczta Polska postanowiła dostosować się do obowiązujących standardów.

Poczta Polska z powiadomieniami o przesyłce

Do tej pory elektroniczne powiadomienia o statusie przesyłki były zarezerwowane wyłącznie dla klientów Poczteksu, usług kurierskich Poczty Polskiej. Jednak teraz to udogodnienie trafi również do adresatów przesyłek rejestrowanych, w tym listów poleconych. Klienci będą wiedzieli zawczasu, że zmierza do nich list, oraz zostaną również poinformowani, gdy przesyłka nie zostanie doręczona ze względu na ich nieobecność. W tym ostatni przypadku znajdzie się również data oraz miejsce, w którym paczkę będzie można odebrać samodzielnie. Do tej pory takie informacje znajdowały się na drukach awizo, wrzucanych do skrzynek pocztowych.

Usługa będzie zupełnie darmowa, a informacje będą przesyłane na numer telefonu lub adres mailowy adresata, podany przez nadawcę. Wiadomość zawsze będzie trafiała do adresata rano, zanim pracownicy Poczty Polskiej rozpoczną doręczanie przesyłek. Warto zaznaczyć, że nie oznacza to końca awizo. Papierowe potwierdzenia nadal będą wrzucane do skrzynki pocztowej ze względu na wymogi prawne.

Z usługi elektronicznych powiadomień wyłączone są przesyłki z zadeklarowaną wartością oraz przesyłki rejestrowane doręczane na podstawie przepisów innych ustaw niż ustawa Prawo pocztowe, dotyczących sposobu, zasad i trybu doręczeń (postępowanie cywilne, karne, administracyjne, podatkowe, sądowo-administracyjne, naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

Aby skorzystać z usługi elektronicznych powiadomień dla przesyłek rejestrowanych, nadawca musi podać numer telefonu lub adres e-mail adresata. Może to zrobić, korzystając z papierowego dokumentu nadania, dostępnego w placówkach pocztowych albo w elektronicznej książce nadawczej (Elektroniczny Nadawca, EN).

Źródło zdjęć: Telepolis (Mieszko Zagańczyk)

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne