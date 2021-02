Poczta Polska chce być nowoczesna, cyfrowa i zielona

W Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyła się debata, podczas której została zaprezentowana strategia Poczty Polskiej na lata 2021-2023 jako Narodowego Operatora Cyfrowego. Spółka chce być nowoczesna, cyfrowa i zielona.

Poczta Polska, po przyjęciu przez Sejm ustawy o doręczeniach elektronicznych, w listopadzie 2020 stała się Narodowym Operatorem Cyfrowym, czyli odpowiedzialnym za obsługę e-korespondencji pośrednikiem w komunikacji między urzędem a obywatelem.

Polacy potrzebują nowoczesnej, sprawnej poczty. Poczta Polska to spółka o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa administracji państwowej oraz komunikacji pomiędzy urzędami a obywatelem. Najnowsza strategia spółki wraz z planem jej wdrażania pozwoli na przekształcenie tradycyjnego operatora pocztowego w operatora cyfrowego i nowoczesną firmę logistyczną.

- powiedział Andrzej Śliwka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

W ustawie o doręczeniach elektronicznych cyfrowa poczta - jako spółka, ale też instytucja publiczna - jest bardzo ważnym elementem cyfrowego państwa. E-doręczenie to nowa era funkcjonowania administracji i Poczty Polskiej zastępująca papierowe listy polecone.

- powiedział Marek Zagórski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa

Firma z 463-letnią historią nie zamierza rezygnować ze świadczenia usługi powszechnej, czyli dostarczania tradycyjnych przesyłek listowych przez listonoszy.

Poczta to instytucja, która istnieje "od zawsze". Jest dowodem na to, że państwo istnieje. Dlatego trend cyfrowy musi być połączony z fizyczną obecnością w przestrzeni publicznej, żeby poczta była partnerem również dla klientów mniej kompetentnych cyfrowo.

- stwierdził Marek Zagórski

Zobacz: Zamówił paczkę do automatu Poczty Polskiej. W środku było awizo

Zobacz: Pracownik poczty skazany za kradzież konsol i telefonów

Przyjęta przez spółkę strategia koncentruje się na rozwoju rynku e-commerce, w szczególności rynku przesyłek kurierskich (KEP), gdzie Poczta Polska walczy o pozycję lidera i zamierza uruchomić własną platformę sprzedażową. Wartość rynku e-commerce w Polsce wynosi obecnie 120 mld zł i w porównaniu do 2019 rokiem wzrosła o 30%. W Polsce jest doręczanych 1,3 mld przesyłek rocznie. 70% przychodów generują obecnie listy, paczki i przekazy pieniężne, a zaledwie 30% usługi cyfrowe - KEP, obsługa sklepów internetowych i platform sprzedażowych czy logistyka.

Zdaniem Tomasza Zdzikota, prezesa Poczty Polskiej, proporcje odwrócą się w ciągu najbliższych trzech lat. Jednak, aby zapobiec spadkowi dochodów spółki, konieczne są inwestycje.

Poczta Polska w 2020 roku podniosła poziom inwestycji do 3,9% przychodów. W perspektywie najbliższych 3 lat przeznaczy 1,2 mld zł na inwestycje, a ich udział procentowy w przychodach wzrośnie do 5,8%.

- podkreślił Tomasz Zdzikot

Inwestycje spółki to między innymi budowa nowych sortowni i zakup nowoczesnych maszyn sortujących. Poczta rozwija również sieć odbioru paczek w punkcie z 13,4 tys. do 20 tys. czy powiększa liczbę automatów paczkowych (w 2021 roku powstanie kolejne 500, a do 2022 roku 2000 maszyn). Planowane są również prace nad usprawnieniem obsługi klienta w formie placówki autonomicznej, a także nad wykorzystaniem robotów i dronów.

Poczta Polska podejmuje również zielone inicjatywy. Spółka wykorzystuje transport nisko i zeroemisyjny - dysponuje największą flotą samochodów elektrycznych w Polsce. Modernizuje budynki pocztowe pod kątem efektywności energetycznej, planuje także instalacje paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Ekologiczne rozwiązania stosowane są również w nowobudowanych centrach logistycznych.

Jako pełnomocnika rządu ds. OZE cieszy mnie to, że Poczta Polska jest proekologiczna i stara się być efektywna energetycznie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz transportu zero i niskoemisyjnego.

- stwierdził Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Pandemia pokazała, jak bardzo nowoczesna Poczta jest potrzebna społeczeństwu i instytucjom Państwa, ale jednocześnie przyspieszyła trendy cyfryzacji usług i rozwój e-commerce. Nasza nowa strategia na lata 2021-2023 jest odpowiedzią na te wyzwania. Planujemy intensyfikację inicjatyw cyfrowych, aby stać się Narodowym Operatorem Cyfrowym. Niezwykle ważne jest też pełne wykorzystanie szans i potencjału, jaki ma największa spółka infrastrukturalna i logistyczna w kraju. Będziemy także, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, zmniejszać emisję CO2 i wprowadzać innowacyjne rozwiązania cyfrowe oraz logistyczne. Niezbędny będzie rozwój nowych kompetencji pracowników i wzrost efektywności działania Spółki.

- podsumował prezes Poczty Polskiej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: PAP MediaRoom

Źródło tekstu: PAP MediaRoom