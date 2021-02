Zamówił paczkę do automatu Poczty Polskiej. W środku było awizo

Użytkownik serwisu Wykop, o pseudonimie "lubiemeble", podzielił się zabawną historią związaną z usługą SmartBox Poczty Polskiej. W automacie na przesyłki znalazł on... awizo.

SmartBox to automaty nadawczo-odbiorcze Poczty Polskiej, które mają być konkurencją dla Paczkomatów firmy InPost. Internauci od początku żartowali, że pewnie w automacie szybko pojawią się awiza, a nie same paczki. Okazuje się, że mieli sporo racji. Pewnego użytkownika Wykopu spotkała dokładnie taka sytuacja. Zamiast paczki znalazł w SmartBox... awizo.

Z opisu użytkownika "lubiemeble" wynika, że niedawno zamówił odkurzacz i nie miał do wyboru tradycyjnego Paczkomatu. Zamiast tego wybrał SmartBox, czyli automat działający na niemal identycznych zasadach, tylko należący do Poczty Polskiej. Po 4 dniach otrzymał SMS-a z kodem odbioru przesyłki, więc udał się do placówki, gdzie stała maszyna. Jednak zamiast odkurzacza w środku znalazł awizo, dzięki któremu paczkę mógł odebrać na Poczcie (tego dnia była akurat zamknięta).

Niektórzy użytkownicy Wykopu nie wierzyli w prawdziwość tej historii, więc "lubiemeble" nagrał wideo, jak odbiera paczkę już na poczcie. Okazuje się, że nie trafiła ona do automatu SmartBox, ponieważ... była zbyt duża. Co jeszcze zabawniejsze, pani na poczcie zapisała odbiór przesyłki w zwykłym zeszycie. Jak widać, bareizmy są wiecznie żywe, a technologia nie dotarła jeszcze do placówek Poczty Polskiej.

Źródło tekstu: Wykop