Plus i Fundacja Polsat razem dla Kliniki Chorób Rzadkich

Powstaje jedyna w Polsce Klinika Chorób Rzadkich przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W jej powstaniu pomaga m.in. Fundacja Polsat, dla której dużą pomoc zadeklarował Plus.

Szacuje się, że na choroby rzadkie cierpi 3 miliony Polaków. Niestety, zdecydowaną większość chorych stanowią dzieci - zazwyczaj mają do czynienia nie tylko z bólem czy niepełnosprawnością, ale także z długim czasem oczekiwania na prawidłową diagnozę oraz niewystarczającą opieką lekarską. Ponadto często po prostu nie stać ich na bardzo drogie leki. Fundacja Polsat, która od lat wspiera dzieci walczące z chorobami rzadkimi, wybuduje jedyną w Polsce Klinikę Chorób Rzadkich przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Pomoże w tym operator sieci Plus, który do wpłat na rzecz budowy kliniki dołoży swoją część.



Klienci Plus otrzymali SMS-a zachęcającego do wsparcia budowy kliniki. Zasada pomocy jest prosta: wystarczy wejść na stronę Fundacji Polsat, do 28 lutego 2021 r. wpłacić dowolną darowiznę na zbiórkę Fundacji Polsat dotyczącą budowy jedynej w Polsce Kliniki Chorób Rzadkich w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Plus przekaże natomiast na rzecz Fundacji darowiznę od siebie. Efekty wspólnego zaangażowania widoczne będą w ciągu najbliższych miesięcy – klinika ma powstać do końca marca 2021 roku.

