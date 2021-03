Play ogłasza zmiany w strukturze zarządczej spółki. Jean Marc Harion pozostanie na stanowisku CEO

Operator sieci Play ogłosił nową strukturę zarządczą spółki, która wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku. Grupa Iliad potwierdziła przy okazji, że Jean Marc Harion pozostanie na stanowisku CEO przez kolejne 5 lat.

Po przejęciu przez Grupę iliad w listopadzie 2020 roku, Play (P4) stał się częścią jednej z największych grup telekomunikacyjnych w Europie. Jak podaje fioletowy operator, opublikowane w marcu tego roku wyniki za 2020 rok udowadniają skuteczność w realizowaniu strategii silnego, cyfrowego lidera rynku usług telekomunikacyjnych oraz wskazują potencjał wzrostu na przyszłość.

Play rozpoczyna nowy rozdział swojego rozwoju. Jean Marc Harion, którego funkcja CEO została potwierdzona przez Grupę iliad, pokieruje rozwojem spółki w najbliższych latach, wspólnie z nowym Executive Team, składającym się z 9 osób.

Piotr Kuriata, Chief Strategy Officer, Mikkel Noesgaard, Chief Marketing Officer oraz Michał Ziółkowski, Chief Technology Officer pełnią swoje dotychczasowe funkcje i odpowiadają za obecne obszary. Do Executive Committee dołączą Michał Gramatnikowski jako Chief Customer Service Officer, Paweł Passowicz jako Chief IT Officer, Rafał Sidorowicz jako Chief Sales Officer, Małgorzata Zakrzewska jako Chief Corporate Communications Officer oraz Ewa Zmysłowska jako Chief People Officer. Na stanowisko Chief Financial Officer zostaje powołana Beata Zborowska.

Dziękuję za zaufanie ze strony zarządu Grupy iliad i gratuluję nowo powołanym członkom Executive Team. Przed nami nowe wyzwania na polskim rynku, takie jak: rozwój technologii 5G czy oferty sieci szerokopasmowej. Jestem przekonany, że wspólnie osiągniemy ambitne cele, rozwijając najlepszej jakości usługi cyfrowe dla naszych klientów.

– powiedział Jean Marc Harion, CEO Play

