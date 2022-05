Play w nowych barwach, bez Basi i Maćka, za to z nowymi celebrytami

Po połączeniu Play i UPC oraz ogłoszeniu nowej oferty operator rusza z nowa kampanią reklamową, jednocześnie znacznie zmieniając dotychczasowy wizerunek. W spotach pojawiają się nowe twarze, lekka metamorfozę przechodzą także salony Play.

Połączenie sił sieci Play i UPC to dla operatora jedno z ważniejszych wydarzeń ostatnich lat, niedziwne więc, że towarzyszą temu zmiany wizerunkowe i duża kampania reklamowa.

Pierwsza zmiana dotyczy kolorystyki, jaką będzie się posługiwał Play – szlachetny kolor denaturatu przenika się teraz z cyjanem, stanowiącym dotąd znak rozpoznawczy UPC. Gradientowe połączenie kolorów anonsuje nową, konwergentną ofertę na billboardach, które już od połowy maja pojawiają się w wielu polskich miastach z nie zawsze oczywistymi hasłami, jak np. „WIĘCEJ, LEPIEJ, SZYBCIEJ”, „IDEALNE POŁĄCZENIE ISTNIEJE czy w Warszawie „RUCH BĘDZIE JAK NA MARSZAŁKOWSKIEJ” (czyli duży – ale dalej jest to nieco zagadkowe).

Fioletowo-cyjanowe motywy wchodzą także do salonów operatora i z zapowiedzi wynika, że nowe kolory będą się stopniowo pojawiać we wszystkich punktach sprzedaży Play.

Zmieniają się także reklamy telewizyjne Play – Basia i Maciek, czyli Barbara Kurdej-Szatan Maciej Łagodziński już na dobre ustępują miejsca nowym twarzom. Dziś rusza emisja spotów, w których występują nowe gwiazdy kampanii: Magdalena Cielecka, Anna Mucha, Kuba Wojewódzki, Michał Żebrowski oraz Dawid Kwiatkowski.

W jednej z pierwszych reklam nowej kampanii widać już zupełnie inną stylistykę – zamiast typowych dotąd dla Play scenek w salonach teraz pojawia się więcej przestrzeni, a gwiazdom towarzyszy utwór Be The One wykonywany przez Dua Lipę.

Jednocześnie również od dzisiaj rusza emisja spotów promujących ofertę dla klientów indywidualnych z Magdaleną Cielecką i nowe reklamy usług dla domu. Natomiast od 3 czerwca ruszy kolejna odsłona kampanii dla klientów biznesowych z Kubą Wojewódzkim.

Operator będzie dalej promował swoje usługi, wykorzystując postać Doradcy Play dla Domu, czyli eksperta, który pojawia się w materiałach Play od września ubiegłego roku. W tej kampanii dołącza do niego nowy bohater – Sprzedawca usług Play i UPC, który został też gospodarzem salonu w nowych reklamach. Nowego sprzedawcę gra aktor Damian Kret.

Razem z UPC do Play przeszła też maskotka znana z przejętej sieci – UPCeusz. Zabawny stworek będzie pojawiał się w materiałach reklamowych operatora, zostawiając za sobą „ślad internetu światłowodowego i cyfrowej rozrywki”.

Nowa akcja reklamowa będzie obejmować spoty telewizyjne i kinowe, reklamy zewnętrzne oraz internetowe. Za realizację kampanii odpowiadają agencje Grandes Kochonos, Plej oraz dom mediowy MediaCom.

