Bielsko-Biała: Nie chcieli nadajnika Play na dachu, to mają wieżę na tle gór

Mieszkańcy jednego z osiedli w Bielsku-Białej nie zgodzili się na montaż anten sieci Play na dachu bloku. Operator postawił więc wieżę telekomunikacyjną, która szpeci widok na Beskidy.

Play chciał zbudować swoją stację bazową na dachu bloku jednego z osiedli w Bielsku-Białej. Pomimo tego, że ta inwestycja spowodowałaby obniżenie czynszów, mieszkańcy nie zgodzili się na to. Jak podaje serwis beskidzka24.pl, teraz niektórzy sądzą, że to była zła decyzja, ponieważ niemal pod ich nosem stanęła wysoka wieża telekomunikacyjna, która przysłania widok na góry.

Okropieństwo stanęło jak obiecywało. Jest wielkie i brzydkie. Ale cóż, trzeba się przyzwyczaić i polubić, bo cóż innego pozostało? A jak wam się podoba? Może będzie ściągało pioruny, to będzie wtedy jakaś atrakcja podczas burzowych dni.

– napisał mieszkaniec Bielska-Białej na facebookowym profilu „Osiedle Polskich Skrzydeł B-B”

Wieża stanęła w maju tego roku, ale starania o jej budowę trwały trzy lata.

Sprawa była rozpatrywana przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w 2019 roku na wniosek spółki P4. Strony postępowania wnosiły swoje uwagi na etapie postępowania. Inwestor otrzymał decyzję o pozwoleniu na budowę stacji bazowej sieci telefonii komórkowej na podstawie przepisów prawa obowiązujących do końca 2019 roku. Strony odwołały się od decyzji prezydenta Bielska-Białej, więc temat był ponownie rozpatrywany – tym razem przez wojewodę śląskiego, który utrzymał w mocy decyzję prezydenta. Stronom przysługiwała możliwość zaskarżenia decyzji wojewody do sądu, jednak nie skorzystały z takiej opcji.

– skomentował Tomasz Ficoń, rzecznik Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Okoliczni mieszkańcy protestowali przeciwko budowie 40-metrowej wieży, ale nic to nie dało. Skarżyli się, ze inwestycji tej nikt z nimi nie konsultował, a teraz jest to pierwsza rzecz, którą widzą po wyjrzeniu przez okno. Mieszkańcy boją się też potencjalnej szkodliwości stacji oraz spadku wartości ich działek. Chyba więc lepiej by było, jakby się zgodzili na montaż anten na dachu bloku.

Jakiś czas temu SM Strzecha miała intratną ofertę wydzierżawienia miejsca na anteny na dachach budynków 250 lub 252. Spotkało się to z ogromnym protestem mieszkańców i oferta została odrzucona. Czy teraz, gdy zamiast na dachu, te wielkie anteny będziemy mieli przed oczami, będzie nam cokolwiek lepiej? Wątpię. Tym bardziej, że kasa popłynie w innym kierunku. Na pocieszenie, będziemy mieli lepszy zasięg w domach.

– trafnie podsumował sprawę jeden z mieszkańców Bielska-Białej

Źródło zdjęć: Marcin Kałuski / beskidzka24.pl

Źródło tekstu: beskidzka24.pl