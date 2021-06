Parafia w Mrągowie modli się o zniszczenie wież 5G

Myśleliście, że sprzeciw wobec 5G nie jest już taki modny? Niestety, nic z tych rzeczy. Tym razem przeciwnicy 5G próbują zdobyć pomoc samego Boga.

Sprzeciw wobec technologii 5G największy był wtedy, kiedy była ona jeszcze daleką nowością, która nie była jeszcze nawet obecna w Europie. Niestety, nie znaczy to, że teraz jest o wiele lepiej. Środowiska przeciwników 5G regularnie próbują przeczyć nauce. W Polsce zasłynęli występem przed radą miasta w Kraśniku, we Francji prezydent Macron porównał ich nawet do Amiszy. Sieć coraz bardziej rozwija się też w Polsce. W takiej sytuacji przeciwnicy 5G postanowili sięgnąć po broń ostateczną. O wsparcie zwrócili się oni bezpośrednio do Boga.

Tak wynika przynajmniej ze strony internetowej parafii pod wezwaniem świętego Rafała Kalinowskiego w Mrągowie. W trwającym tygodniu oprócz standardowych intencji mszy świętych (np. za parafian, w intencji zmarłych, msze ślubne czy też za Polskę) znajdziemy intencję o unicestwienie urządzeń i wież nowoczesnej technologii 5G. Msze w tej intencji odbywają się codziennie. Widać zatem powagę sytuacji według przeciwników rozwoju na terenie mazurskiego Mrągowa.

Zobacz: Francuska lewica: moratorium na 5G! Macron: jesteście jak Amisze...

Zobacz: Ksiądz z Opola zainwestował pieniądze wiernych w kryptowaluty - miało być na remont, stracił wszystko

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: pixabay

Źródło tekstu: Parafia-mragowo