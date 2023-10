Oddaj babci kartę do bankomatu. Pieniądze będą bezpieczniejsze

Wbrew pozorom nie seniorzy, lecz przedstawiciele pokolenia Z statystycznie najczęściej padają ofiarami oszustw w sieci – wynika z badań grupy CybSafe.

Rzekomy wnuczek, dzwoniący do poczciwej staruszki, to typowy, popkulturowy obraz oszustwa teleinformatycznego. Nie ma on jednak zbyt wiele wspólnego z prawdą, a przynajmniej tak wynika z badania grupy CybSec, która przeanalizowała incydenty cybernetyczne odnotowane ostatnio w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Kanadzie. Wnioski mogą być zaskakujące.

Jak wyliczono, średnio 3 na 4 udane próby phishingu dotykają przedstawicieli pokolenia Z, a więc najmłodszych użytkowników internetu, urodzonych po 1995 roku. Tym samym tylko co czwarty przypadek angażuje osoby bardziej dojrzałe, z czego seniorzy ponownie nie przeważają, zdecydowanie ustępując miejsca millenialsom.

Z ostatecznej kalkulacji wynika, że oszustwa „na wnuczka” i pokrewne stanowią mniej niż 5 proc. wszystkich incydentów. I jest to tym bardziej intrygujące, że w grupie 65+, mimo umiarkowanego nasycenia internetem, prawdopodobieństwo ulegnięcia złodziejom okazuje się najniższe. Dla unaocznienia według badan Paw Research Center seniorzy stanowią w USA i Kanadzie ok. 8 proc. wszystkich internautów, a pokolenie Z – 48 proc.

Niemniej eksperci z CybSec nie są pozyskanymi danymi zdziwieni. Jak słusznie zauważają, seniorzy przeważnie korzystają z internetu w sposób bardziej powściągliwy od młodych. Nie zakładają kont w przypadkowych aplikacjach społecznościowych i statystycznie dużo rzadziej zawierają w sieci znajomości. A to właśnie zdalne romanse uznano za najczęstszy wektor phishingu.

