Orange staje się zielony i ma na to certyfikat

Orange Polska chwali się, że jako pierwszy operator w Polsce otrzymał certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001:2015) w zakresie usług stacjonarnych i mobilnych. To dowód, że Pomarańczowi stają się zieloni.

Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego potwierdza, że Orange Polska spełnia wymogi normy ISO 14001:2015 w trakcie dostarczania usług telekomunikacyjnych zarówno tych mobilnych (to potwierdziła certyfikacja sprzed 3 lat), jak i stacjonarnych. Certyfikat został przyznany przez British Standards Institution, instytucję związaną ze standardami oraz ich stosowaniem. Audyt w sprawie certyfikacji pomarańczowego operatora został przeprowadzony w 2021 roku.

Norma ISO 14001:2015 dotyczy postrzegania zasad ochrony środowiska, jako źródeł szans i korzyści dla firmy, a nie tylko kłopotliwego obowiązku. Zawiera ona wymagania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju i jest ona jednym z podstawowych i najbardziej upowszechnionych certyfikatów, które dotyczą tego tematu. Orange Polska informuje, że ochrona środowiska jest ważna w szczególności pod kątem emisji gazów cieplarnianych, związanych ze zużyciem energii, a także ilości wytwarzanych odpadów.

Pomarańczowa spółka przyjęła w 2021 roku cele klimatyczne. Zgodnie z nimi Orange ma do 2025 roku zmniejszyć o 65% swoją emisję CO 2 oraz zwiększyć co najmniej do 60% wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Nadrzędnym celem jest osiągnięcie do 2040 roku neutralności klimatycznej netto (Net Zero Carbon).

