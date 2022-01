Orange znów rozdaje darmowe gigabajty. Zobacz, ile dostaniesz!

„Środy z Mój Orange” to cotygodniowa okazja na zgarnięcie bonusów dostępnych w aplikacji dla użytkowników pomarańczowej sieci. Od dziś na odbiór czeka w niej pakiet darmowego internetu. Ile można dostać?

Tydzień temu Orange dał abonamentowym użytkownikom aplikacji „Mój Orange” możliwość sprawdzenia usługi „Gdzie Jest Dziecko” przez dwa miesiące za darmo. Klienci sieci, którzy liczyli na bonusowe gigabajty, musieli więc bardziej oszczędzać własne pakiety.

Dziś Orange wraca do bonusowych paczek na internet. Niestety, użytkownicy o dużym zapotrzebowaniu na gigabajty wciąż powinni uważnie mierzyć transfer. Paczka rozdawana w najnowszej edycji akcji „Środy z Mój Orange” to najmniejszy pakiet, jaki pojawia się w tej promocji.

Tym razem klienci pomarańczowej sieci po zalogowaniu się do aplikacji będą mogli odebrać 5 GB internetu. Bonus przygotowany został wyłącznie dla klientów abonamentowych, więc użytkownicy ofert na kartę muszą czekać na inną okazję.

Dzisiaj środa i znajdziecie kolejny prezent kg @Orange_Polska w aplikacji #MójOrange. Tym razem 5 GB na #internet. Miłego korzystania 😉 pic.twitter.com/pTNJn0HBdx — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) January 12, 2022

Pakiet 5 GB pozwala na buszowanie w mobilnym internecie na terenie Polski. Zachowuje ważność do końca kolejnego cyklu rozliczeniowego. Można go odebrać w zakładce „dla Ciebie” w aplikacji „Mój Orange”, począwszy od dziś (12 stycznia) do następnego wtorku 18 stycznia. Z otrzymać prezent, konieczne jest pełne zalogowanie do aplikacji.

