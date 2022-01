Orange zapowiada zmiany w ofercie telewizyjnej

Orange wprowadza zmiany w swojej ofercie telewizyjnej. Wkrótce zostanie wyłączony kanał Lifetime HD, ale w jego miejsce pojawi się coś nowego. To jednak nie wszystko.

Telewizja Orange to obecnie ponad 200 kanałów, w tym 146 w jakości HD. Większość z nich można oglądać również na urządzeniach mobilnych, do czego służy usługa Orange TV Go. Z kolei pomarańczowa Multinagrywarka pozwala na odtwarzanie ulubionych filmów lub seriali od początku, powrót do materiałów emitowanych do 7 dni wstecz oraz nagrywanie wybranych treści.

Koniec Lifetime HD. Co w zamian?

Firma A+E Networks zakończy wkrótce nadawanie kanału Lifetime HD w naszym kraju. W jego miejsce Orange zaproponuje od 22 lutego 2022 roku kanał filmowo-serialowy Red Top TV HD. W pomarańczowej ofercie telewizyjnej pojawi się również nowy kanał Filmax, również z filmami i serialami.

Lifetime HD to nie jedyny kanał, który znika z oferty telewizyjnej Orange. W Pakiecie Komfortowym kanał E! Entertainment zostanie zastąpiony kanałem Red Carpet, a kanał SciFi HD kanałem Dizi. Pomarańczowy operator wyłączy też kanał Duck TV, co wynika z wygaśnięcia umowy z zewnętrznym dostawcą.

Rozwiązanie umowy bez konsekwencji

Powyższe zmiany w ofercie telewizyjnej Orange to dobra okazja na wcześniejsze rozwiązanie umowy bez ponoszenia konsekwencji. Jak możemy przeczytać w korespondencji, którą Orange rozesłał swoim klientom:

Jeżeli nie akceptujesz tych zmian w ofercie, to do dnia ich wprowadzenia, możesz wypowiedzieć obecną umowę. Nie będziemy od Ciebie oczekiwać zwrotu ulg, które Ci w niej przyznaliśmy.

Co jeszcze się zmieni?

Telewizyjna niespodzianka czeka na osoby korzystające z Pakietu Optymalnego w Orange TV. Od 19 stycznia tego roku będą oni mogli oglądać kanał Crime+Investigation Polsat, natomiast od 1 lutego do 6 marca 2022 roku otrzymają dostęp do:

pakietu FilmBox ,

, pakietu Eleven Sports ,

, kanału Romance TV.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Orange