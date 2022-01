HBO prezentuje nowości na styczeń 2022

Co obejrzeć w styczniu 2022 w HBO Go? Platforma przygotowała naprawdę sporo ciekawych nowości.

Styczeń w HBO GO to powrót nagradzanego serialu Euforia. W drugim sezonie wrócimy do świata 17-letniej Rue (w jej roli świetna Zendaya), która musi odnaleźć nadzieję, balansując jednocześnie między miłością, stratą i uzależnieniem. Innym powracającym tytułem będą Prawi Gemstonowie. W nowym sezonie rodzina światowej sławy teleewangelistów będzie musiała zmierzyć się z zagrożeniem ze strony dawnych i obecnych znajomych, którzy chcą zniszczyć ich imperium. Zobaczymy też premierę nowego serialu HBO autorstwa Juliana Fellowesa Pozłacany wiek. Będzie to historia o amerykańskim czasie wielkich fortun – tych zdobytych i utraconych. Akcja serialu rozpoczyna na tle tej transformacji, w 1882 roku, gdy po śmierci ojca młoda przeprowadza się z rolniczej Pensylwanii do Nowego Jorku, aby tam zamieszkać z bogatymi ciotkami Agnes van Rhijn oraz Adą Brook. W rolach głównych wystąpiły między innymi Cynthia Nixon i Christine Baranski. Z finałowy sezonem wróci do HBO GO serial Księga czarownic, czyli opowieść pełna magii, mrocznych tajemnic i miłości. W nowym sezonie Matthew i Diana wracają z 1590 roku do Sept-Tour, gdzie doszło do tragicznych wydarzeń. Bohaterowie muszą odnaleźć teraz brakujące strony Księgi Życia oraz samą Księgę, zanim będzie za późno.

Nowe seriale:

Bestia musi umrzeć (The Beast Must Die) – serial opowiada historię Frances, której syn zginął potrącony przez nieznanego sprawcę. Kobieta chce pomścić jego śmierć. Wiedziona pragnieniem zemsty planuje odnaleźć i zabić człowieka, który siedział za kierownicą feralnego samochodu. W roli głównej Cush Cambo, na ekranie zobaczymy także Jareda Harrisa - premiera: 1 stycznia, cały sezon

Nowe filmy:

Ciche miejsce 2 (A Quiet Place Part II) – po dramatycznych wydarzeniach, do których doszło w ich rodzinnym domu rodzina Abbotów musi stawić czoła przerażającemu, zewnętrznemu światu. Kontynuacja kinowego hitu w reżyserii Johna Krasinskiego z Emily Blunt w roli głównej – premiera: 1 stycznia

Filmy i seriale dla najmłodszych:

DC Super Hero Girls II – drugi sezon serialu o nastoletnich superbohaterkach Wonder Woman, Supergirl i Batgirl, które starają się pogodzić szkolne obowiązki z obroną Metropolis przed złoczyńcami. Jak widać, ich życie jest bardzo skomplikowane... – premiera: 1 stycznia

– kolejne odcinki trzeciego sezonu animacji o misiu o imieniu Grizzy oraz uwielbiających zabawę lemingach – premiera: 1 stycznia Klaun – krótkometrażowa historia zainspirowana książką Quentina Blake'a o tym samym tytule; opowiada historię klauna, który zostaje wyrzucony wraz z mnóstwem starych porzuconych zabawek. Tytułowy klaun wyrusza na poszukiwanie nowego domu dla siebie i swoich przyjaciół – premiera: 1 stycznia

– krótkometrażowa historia zainspirowana książką Quentina Blake'a o tym samym tytule; opowiada historię klauna, który zostaje wyrzucony wraz z mnóstwem starych porzuconych zabawek. Tytułowy klaun wyrusza na poszukiwanie nowego domu dla siebie i swoich przyjaciół – premiera: 1 stycznia Scooby-Doo i... zgadnij kto? – Fred, Daphne, Velma, Shaggy i Scooby-Doo mierzą się z najtrudniejszymi zagadkami w swojej dotychczasowej karierze. Z pomocą przychodzą im celebryci i gwiazdy popkultury - premiera: 8 stycznia

– Fred, Daphne, Velma, Shaggy i Scooby-Doo mierzą się z najtrudniejszymi zagadkami w swojej dotychczasowej karierze. Z pomocą przychodzą im celebryci i gwiazdy popkultury - premiera: 8 stycznia Tom & Jerry (2021) - najnowsza kinowa odsłona przygód Toma i Jerry’ego. Bohaterowie dokonują niemożliwego – łączą siły, żeby pokonać wspólnego wroga. W przeddzień „ślubu stulecia” Jerry wprowadza się do najlepszego nowojorskiego hotelu, a zrozpaczona organizatorka wesela próbuje pozbyć się gryzonia, zatrudniając do pomocy Toma – premiera: 9 stycznia

- Craig, Kelsey i J.P. w drugim sezonie znowu zapraszają nad Potok – wspaniałe, dzikie miejsce specjalnie dla dzieci. Tu najróżniejsi bohaterowie przeżywają niesamowite przygody, których granice wyznacza jedynie wyobraźnia. Łap swój tekturowy miecz i ruszaj z nimi! - premiera: 15 stycznia Yabba Dabba Dinozaury – Pebbles i Bamm-Bamm dorastają w erze prehistorycznej. Mieszkają w Skalisku, ale gdy tylko mogą, ruszają na poszukiwanie przygód na Skałki. Z każdą przygodą przekonują się, że przyjaźń jest najważniejsza – premiera: 22 stycznia

– Pebbles i Bamm-Bamm dorastają w erze prehistorycznej. Mieszkają w Skalisku, ale gdy tylko mogą, ruszają na poszukiwanie przygód na Skałki. Z każdą przygodą przekonują się, że przyjaźń jest najważniejsza – premiera: 22 stycznia Jabłko i Szczypior II – Jabłko i Szczypior przyjeżdżają do dużego miasta i starają się odnaleźć w nowym dla siebie środowisku – premiera: 29 stycznia

– Jabłko i Szczypior przyjeżdżają do dużego miasta i starają się odnaleźć w nowym dla siebie środowisku – premiera: 29 stycznia Młodzi Tytani: Akcja! IV – czwarty sezon serialu, który w komiczny sposób przedstawia codzienność superbohaterów. Widzowie mogą zobaczyć, jak wygląda życie nastolatków obdarzonych niezwykłymi mocami – premiera: 29 stycznia

– czwarty sezon serialu, który w komiczny sposób przedstawia codzienność superbohaterów. Widzowie mogą zobaczyć, jak wygląda życie nastolatków obdarzonych niezwykłymi mocami – premiera: 29 stycznia Czarny młyn – 12-letni Iwo i jego koledzy mieszkają w małym, postkomunistycznym miasteczku, w którym stoją ruiny Czarnego Młyna. Pomimo składanych rodzicom obietnic dzieciaki wchodzą do opuszczonego budynku i nieopatrznie budzą uśpione w nim złe moce. Marcin Dorociński w jednej z głównych ról – premiera: 29 stycznia

Nowe dokumenty:

Harry Potter – 20. rocznica: Powrót do Hogwartu – jubileuszowy program specjalny; Daniel Radcliffe, Rupert Grint i Emma Watson wraz z reżyserem i producentem Chrisem Columbusem, a także wieloma innym cenionym członkami obsady wszystkich ośmiu filmów o Harrym Potterze, spotykają się po raz pierwszy, aby świętować dwudziestą rocznicę premiery pierwszego filmu z serii pt. Harry Potter i Kamień Filozoficzny - premiera: 1 stycznia

(How to with John Wilson II) – kolejne odcinki drugiego sezon komediowego serialu dokumentalnego HBO przedstawiającego dole i niedole współczesnego Nowojorczyka – odcinek finałowy: 1 stycznia Cztery godziny w Kapitolu (Four Hours at The Capitol) - zapis wydarzeń, do których doszło na Kapitolu 6 stycznia 2021 roku, kiedy tysiące amerykańskich obywateli z całego kraju przyjechało do Waszyngtonu, wielu z zamiarem zakłócenia zaprzysiężenia na prezydenta Joe Bidena

