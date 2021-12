Orange zbudował na wieży zaskakującą konstrukcję. Po prostu zobacz

Orange wybudował na wieży stacji bazowej w miejscowości Rożniątów w województwie opolskim ptasie gniazdo, które czeka na pierwszych lokatorów. W jakim celu? Operator przekonuje, że wieże telekomunikacyjne mogą dawać schronienie zagrożonym wyginięciem gatunkom.

Inspiracji do takiego pomysłu dostarczyły Orange istniejące już instalacje gniazd dla sokołów wędrownych umieszczanych na wysokich kominach lub budynkach. Jednym z takich przykładów jest Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.

Operator zdecydował się pójść tą drogą, a w realizację pomysłu zaangażowały się wspólnie: Orange Polska, Networks!, TP Teltech oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół.

Jak przekonuje Orange, jest to pierwsza inicjatywa w Polsce, która wykorzystuje infrastrukturę telekomunikacyjną, umożliwiając ptakom gniazdowanie.

Wybudowane przez Orange gniazdo to „przestronny domek”, jak go określił operator, zamocowany na wysokości 73 metrów. Dla ptaków powstawanie takich domków jest ważne.

Sokół wędrowny na początku XX wieku był gatunkiem rozpowszechnionym na świecie oraz w Polsce, choć niezbyt licznym. Najczęściej można było go spotkać na Warmii i Mazurach. Na początku lat 50. do użytku w rolnictwie wprowadzono nowe środki ochrony roślin. W efekcie stosowania pestycydów, w latach 60. znaczna część światowej populacji sokoła wędrownego mocno uległa silnemu przerzedzeniu, a w Polsce nawet zupełnemu zanikowi

– wyjaśnia Orange Polska na firmowym blogu.

Od 1990 roku prowadzone są w Polsce prace nad restytucją sokoła wędrownego. Do dziś wypuszczono łącznie około 1300 młodych sokołów pochodzących z hodowli.

Innym rzadkim w Polsce gatunkiem jest raróg. W 1998 roku stwierdzono jedyny przypadek gniazdowania. Od niedawna można zauważyć wzrost liczby obserwacji raroga w naszym kraju, ale także ten gatunek wymaga ochrony

– informuje operator.

Jak zauważa Orange, wieloletnia praca hodowców, sokolników, ornitologów i wielu pasjonatów ochrony przyrody spowodowała, że populacja dzikich sokołów powiększa się także w Polsce. Nadal jednak to ptak rzadki i upłynie jeszcze wiele lat, zanim zwiększy się jego liczebność. Budowanie takich gniazd jak to Orange, gotowych do zasiedlenia, pomaga w staraniach dążących do przywrócenia dawnej liczebności sokoła wędrownego.

Co więcej, operator zapowiada jeszcze niespodziankę. Już wkrótce w gnieździe zostanie zainstalowana kamera, która pozwoli lepiej poznać zwyczaje tych ptaków i doglądać ich dobrostanu.

Orange bierze też pod uwagę inne lokalizacje, gdzie planowana jest instalacja kolejnych gniazd. Operator zapewnia przy tym, że budowa gniazd na wieżach stacji bazowych jest rozwiązaniem całkowicie bezpiecznym dla ptaków, a także dla pracowników obsługujących stację.

Teraz pozostaje już tylko czekać na zasiedlenie gniazda przez sokoły, co może się wydarzyć wiosną przyszłego roku.

