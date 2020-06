Take Me There! Orange zaprasza na tydzień z Open'erem

Zbliżają się wyjątkowe dni dla miłośników festiwalowego grania. W tym roku, z uwagi na aktualną sytuację w Polsce i na świecie, Open'er Festival nie odbędzie się w tradycyjnej formie. Zamiast tego na stronie opener.pl będzie można obejrzeć retransmisje legendarnych festiwalowych koncertów.

Już w środę (1 lipca 2020 roku), kiedy rozpoczynałaby się tegoroczna edycja festiwalu, wystartuje specjalny projekt, Open’er Festival powered by Orange – TAKE ME THERE. Na stronie opener.pl codziennie pojawią się retransmisje legendarnych festiwalowych koncertów, które odbywały się w Gdyni na przestrzeni ostatniej dekady. Zobaczymy między innymi występy open’erowych headlinerów: Radiohead, Foo Fighters, Queens Of The Stone Age czy pierwszy koncert Kasabian z 2010 roku. Nie zabraknie również szczególnych momentów z polskimi mistrzami, których już z nami nie ma: Penderecki//Greenwood oraz Zbigniew Wodecki with Mitch & Mitch. Przeżyjemy ponownie występy Royal Blood, Jungle, Die Antwoord, The 1975, jednorazową reaktywację Cool Kids Of Death czy deszczowy i niezwykle kolorowy koncert Brodki po wydaniu przełomowego albumu "Granda".

Na tym jednak nie koniec. Wspominając poprzednie edycje, będzie można pomyśleć o przyszłorocznej. Jeszcze przed rozpoczęciem Open’er Festival powered by Orange – TAKE ME THERE fani poznają kolejnych artystów, którzy wystąpią na terenie Lotniska-Kosakowo w 2021 roku. Natomiast inauguracja wydarzenia zbiega się ze startem sprzedaży biletów na Open’era 2021. Pula Regular Tickets będzie dostępna od 1 lipca tego roku na stronie altersklep.pl.

Źródło tekstu: Orange