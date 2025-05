Huawei Watch 5 już bez tajemnic. Tanio nie będzie

Huawei przygotowuje się do premiery swojego nowego smartwatcha – Huawei Watch 5. Już sam producent potwierdził datę wydarzenia, co ma nastąpić 15 maja , zdradził nawet szczegóły dotyczące ulepszeń w systemie pomiaru zdrowia Huawei TruSense . W sieci pojawiła się też seria przecieków, które zdradzają kolejne cechy nowej serii.

Nie jest jeszcze jasne, czy podczas najbliższej premiery producent pokaże tylko model Huawei Watch 5, czy też dodatkowo jego wariant Pro, analogicznie do starszych generacji. Mogą na to wskazywać zróżnicowane ceny. Z przecieków wynika, że Huawei Watch 5 będzie dostępny w trzech wariantach cenowych i w Europie ma kosztować w zależności od wariantu 499 euro (ok. 2135 zł), 549 euro (ok. 2360 zł) oraz 649 euro (ok. 2780 zł). Ceny są wysokie, ale podobnie było z poprzednią serią. Wtedy najdroższy wariant Huawei Watch 4 Pro Elite z tytanową bransoletą kosztował 2799 zł.