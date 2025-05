Ten wyjątkowy tablet ma ekran będący fuzją zalet e-ink i LCD, a dziś kupisz go znacznie taniej

Urządzenie, o którym mowa to TCL NXTPAPER 11 Plus. Na pierwszy rzut oka to po prostu fajny, średniopółkowy tablet z Androidem. Zarówno pod względem specyfikacji, jak i ceny, która w promocji wynosi 1299 zł. Jednak tym, co stawia go znacznie powyżej stawki, jest jego ekran. I to właśnie od niego zaczniemy przegląd.