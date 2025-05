Szukasz taniego, gamingowego laptopa? Ten kosztuje tylko 2999 zł, a odpali niemal wszystko

To podkreślając, mamy tu do czynienia z 15,6-calowym ekranem Full HD o odświeżaniu 144 Hz . Świetnie się to sprawdzi w grach e-sportowych, gdzie i tak gra się na niskich ustawieniach, a same tytuły nie są zbyt wymagające, lub w starszych tytułach AAA. Trudno o taki ekran w laptopie za 2999 zł .

Lenovo LOQ 15IAX9

Cała reszta prezentuje się mniej imponująco. Pamiętajmy jednak o jego niskiej cenie. I tak na pokładzie mamy układ Intel Core i5 12gen 12450HX, którego wspiera 16 GB RAM DDR5 w dwóch kościach po 8 GB i taktowaniu 4800 MHz. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby rozbudować go do 32 GB RAM. Jeśli chodzi o dysk, to zastosowano tu jednostkę SSD 512 GB. Natomiast to, co najważniejsze w gamingowych laptopach, to oczywiście układ graficzny. Mamy tu do czynienia z RTX 3050 z 6 GB vRAM. Na pokładzie zabrakło systemu operacyjnego. Ten musimy nabyć we własnym zakresie. A wszystko to za jedyne 2999 zł.