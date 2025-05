Google przestaje być zwykłą wyszukiwarką. Kontrowersyjna funkcja trafia do szerszego grona

Wszystko jednak wskazuje na to, że oba te światy wkrótce się połączą. Google od jakiegoś czasu testuje rozmowę z Gemini z pozycji wyszukiwarki internetowej. Była to jednak dość ograniczona funkcja, dostępna tylko dla bardzo wąskiej grupy osób. Teraz jednak każdy użytkownik z USA, który zapisze się do programu testowego Google Labs, może z niej skorzystać. Dodatkowo opcja ta trafi także do małego grona losowych osób, które nie zgłosiły się do testów.