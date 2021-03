Orange zoptymalizuje swoje sieci 5G przy współpracy z Nokią

Firmy Orange i Nokia ogłosiły nawiązanie współpracy dotyczącej optymalizacji pomarańczowych sieci 5G z wykorzystaniem technologii SON (Self-Organizing Networks). Umowa obejmuje wszystkie rynki, na których działa Orange, zaczynając od Francji i Hiszpanii.

Technologia Nokia SON obsługuje rozwiązania sieciowe, pochodzące od dowolnego producenta, dzięki czemu Orange będzie mógł dokonać pełną optymalizację swoich sieci komercyjnych, niezależnie od tego, kto je zbudował. Jako kluczowe narzędzie w ofercie Nokii do zarządzania i optymalizacji sieci, SON daje Pomarańczowym możliwość automatyzacji procesów konfiguracji i optymalizacji sieci radiowej, a także poprawy jej wydajności i efektywności, co pozwoli sprostać rosnącym wymaganiom technologii 5G.

Rozwiązanie Nokia SON umożliwi firmie Orange pełne wykorzystanie potencjału istniejących sieci 2G, 3G i 4G, jednocześnie wspierając stopniowe wdrażanie sieci 5G. Scentralizowana platforma SON automatyzuje operacje w wielu obszarach, eliminując problemy związane ze złożonością sieci pochodzących od wielu producentów, które są powszechnie spotykane u globalnych operatorów. Najwyższy poziom automatyzacji i sztuczna inteligencja, wbudowana w Nokia SON, powinny pomóc Orange zapewnić klientom lepszą jakość sieci, a także jej większą niezawodność oraz szybkość.

Podpisana umowa jest najnowszym przykładem ciągłych inwestycji firmy Nokia w technologie łączności, które pokazują możliwości oraz potencjał inżynierów Nokii w obszarze rozwijania i modernizacji technologii 5G. Wykorzystując zestaw do tworzenia oprogramowania (SDK) Nokia SON, Orange stworzy i udostępni dopasowane do swoich potrzeb rozwiązania, które będą zdolne do zarządzania specyficznymi środowiskami sieciowymi.

Jako wieloletni partner, Nokia była dla nas naturalnym wyborem, aby pomóc nam zautomatyzować nasze sieci mobilne w różnych regionach geograficznych. Elastyczna, zautomatyzowana i obejmująca wielu dostawców platforma Nokii umożliwia nam utrzymanie wzorcowej jakości sieci i pełnego zadowolenia klientów w erze 5G.

– powiedział Arnaud Vamparys, wiceprezes ds. sieci radiowych i 5G w Orange

Wejście na rynek oraz wdrożenie sieci 5G wyglądają znacznie prościej na papierze niż w realnym świecie. Zdajemy sobie sprawę, że nasi klienci dysponują zróżnicowanymi standardami technologicznymi, które obejmują wielu dostawców, co może prowadzić do nieefektywności i różnych komplikacji. Współpraca z Orange i jej globalnymi oddziałami w celu optymalizacji i uproszczenia ich sieci wielu dostawców jest wyzwaniem, którego chętnie się podejmiemy i jesteśmy dumni, że możemy być jego częścią.

– dodał Mark Atkinson, szef działu RAN w firmie Nokia

Źródło zdjęć: orange.fr

Źródło tekstu: Nokia