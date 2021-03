Orange daje 3 GB Internetu po meczu z Andorą

Polska pokonała Andorę w wieczornym meczu piłki nożnej. Tradycyjnie oznacza to darmowy Internet dla klientów Orange.

Każdy mecz piłkarski to nie tylko sportowe emocje, ale także dodatkowy darmowy Internet dla klientów operatora Orange. Tym razem nasi reprezentanci w meczu kwalifikacji do Mistrzostw Świata pokonali Andorę 3:0. Pomarańczowa sieć postanowiła zatem świętować z użytkownikami. Oznacza to właśnie 3 GB Internetu. Promocja skierowana jest do klientów głosowych usług mobilnych operatora, zarówno w ofercie abonamentowej, jak i na kartę, a także do użytkowników Orange Flex.

W celu skorzystania z oferty wystarczy wysłać SMS o treści TRZYZERO pod numer 233. Opłata za SMS jest zgodna z taryfą, z jakiej korzysta abonent, maksymalnie może ona sięgnąć 20 groszy. Użytkownicy Orange Flex powinni z kolei wpisać TRZYZERO w zakładce kody promocyjne.

Pakiet należy aktywować do 23:20. Jednocześnie Orange zastrzega, że pakiet danych zostanie włączony w ciągu maksymalnie 24 godzin od przyjęcia zlecenia aktywacji. O włączeniu pakietu zostaniemy powiadomieni SMS-em. Promocyjne gigabajty są ważne 3 dni od daty aktywacji, obowiązują tylko na terenie Polski.

Źródło tekstu: orange