Oppo podkupuje pracowników Qualcommu, MediaTeka i HiSiliconu

Oppo postawił przed sobą bardzo ambitny cel, jakim jest zaistnienie na rynku mobilnych układów. W tym celu potrzebni są profesjonaliści, a tych najlepiej... wyrwać z rąk konkurencji.

Oppo pracuje nad swoim własnym układem mobilnym. W ten sposób firma nie będzie już zależna od Qualcommu czy MediaTeka. Nie będzie musiała też jak pokrewny Vivo sięgać po wyroby Samsunga. Ale nie chodzi tylko o układ całkowicie skrojony na miarę telefonów Oppo. Chińska firma nie chce znaleźć się w sytuacji Huaweia, którego HiSilicon projektuje co prawda świetne układy, ale wszystko produkował w tajwańskim TSMC. Teraz największy chiński producent smartfonów był zmuszony przenieśc produkcję najmniej zaawansowanych wyrobów do SMIC, a na wyższych półkach połączyć siły z MediaTekiem. Żadne sankcje nie zabraniają bowiem pomocy w zaprojektowaniu lepszych układów MediaTekowi, który potem wyprodukuje je w TSMC i sprzeda Huaweiowi. Jednocześnie Huawei zrobił zapasy układów na... dwa lata.



Co jednak ma do tego Oppo? Zgodnie z pojawiającymi się doniesieniami, Oppo zamierza jak najbardziej uprościć swój łańcuch podwykonawców i spróbuje zająć się samemu wszystkim co tylko się da. Możliwe, że nawet układami mobilnymi. Firma nie chce bowiem mieć podobnych problemów jak sąsiedzi z Huaweia. Najpierw układ trzeba jednak zaprojektować, a to nie są tanie rzeczy. Łatwe też nie. Oppo zajmuje się zatem kuszeniem pracowników Qualcommu, HiSiliconu i MediaTeka naprawdę lukratywnymi umowami. Tak dobrymi, że udało się przyciągnąć nawet część dyrekcji tajwańskiego MediaTeka. Bardzo jesteśmy ciekawi co wyjdzie z tych wysiłków Oppo.



Źródło tekstu: asia.nikkei.com, wł