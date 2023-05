Instalator internetu chciał okraść seniorkę. W tej firmie dziwactwa to standard

Francuski operator Free oferuje darmowe doprowadzenie instalacji światłowodowej do domostw, ale nie pierwszy raz staje w cieniu skandalu.

Free Mobile to firma, która pozornie może uchodzić wręcz za Mesjasza telekomunikacji. Oferuje Francuzom m.in. bardzo konkurencyjne ceny, w dodatku z gwarancją braku podwyżek do 2027 roku, raty 0 na flagowe smartfony, a nawet darmowe doprowadzenie instalacji światłowodowej do domów.

Nad ambitną spółką z Paryża coraz częściej pojawiają się jednak czarne chmury. Pod koniec 2022 roku CNIL, odpowiednik naszego UODO, nałożył na nią 300 tys. euro kary za nieprzestrzeganie RODO.

Szerokim echem odbiła się również sprawa kontrowersyjnej polityki naliczania opłat za urządzenie. Mianowicie, mimo zakończenia umowy, telekomowi zdarzało się pobierać kolejne raty w pełnej kwocie aż do momentu wykupu sprzętu.

Tymczasem Free musi zmierzyć się z kolejnym oskarżeniem. Chodzi o technika złodzieja

Co prawda cały incydent ma szczęśliwe zakończenia, gdyż ofiara, 70-letnia mieszkanka Neuf-Berquin, wykazała się dużym sprytem. W kluczowym momencie seniorce nie brakło także odwagi. Niemniej niesmak pozostaje, a operator, jakby było mu mało trudności, musi po raz kolejny tłumaczyć się dziennikarzom i opinii publicznej.

Jak relacjonuje dziennik „L'Indicateur des Flandres”, technik przyjechał do domu ofiary i obiecywany światłowód faktycznie podłączył. Rzecz w tym, że znając już rozkład pomieszczeń, na drugi dzień wrócił jako włamywacz. Tyle dobrego, że najwyraźniej lepszy z niego monter niż przestępca.

Intruz zdążył zgarnąć pistolet na śrut i markową kurtkę, ale kiedy kobieta zorientowała się, że ktoś grasuje po jej domu, dyskretnie opuściła go tylnymi drzwiami i zablokowała wszystkie zamki.

Włamywaczowi, uwięzionemu w środku, pozostało już tylko czekać na przyjazd policji. Ponoć w ostatniej chwili podjął jeszcze próbę ucieczki, jednak potknął się w ogrodzie i skończył w areszcie.

Będzie odpowiadać za kradzież i to z zamiarem, jak przekonuje prokuratura, użycia siły. Co jednak najciekawsze, to reakcja Free, a właściwie jej brak. Z doniesień lokalnych mediów wynika, że telekom odmówił komentarza.

