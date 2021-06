OnePlus łączy się z Oppo - to koniec pogromców flagowców?

OnePlus oficjalnie stał się częścią Oppo. O zmianach poinformował Pete Lau, CEO OnePlus, w poście na forum marki.

Stało się to, o czym w branży mówiło się już od jakiegoś czasu - OnePlus stał się częścią Oppo. O połączeniu obydwu firm oficjalnie poinformował Pete Lau, CEO OnePlus, na firmowym forum. Zmiany organizacyjne mają na celu usprawnienie projektowania i produkcji nowych urządzeń, co ma być korzystne także dla użytkowników. Jak czytamy w komunikacie, ma to pozwolić m.in. na szybsze dostarczanie aktualizacji oprogramowania użytkownikom smartfonów OnePlus.

OnePlus i Oppo łączą siły

Niestety post nie wdaje się w szczegóły na temat tego, jak integracja wpłynie na funkcjonowanie obydwu firm. Wiemy jedynie, że OnePlus w dalszym ciągu będzie funkcjonował jako osobna marka. Najprawdopodobniej będziemy tu mieli do czynienia z modelem biznesowym podobnym do tego, który swego czasu obserwowaliśmy w przypadku Huawei i Honor.

Dla osób śledzących branżę taki obrót spraw nie powinien być dużym zaskoczeniem. Kiedy OnePlus wkraczał na rynek w roku 2013, był on podmiotem w całości zależnym od Oppo. W ostatnich miesiącach mogliśmy natomiast obserwować zacieśnienie współpracy między obydwoma podmiotami, m.in. poprzez połączenie działów R&D na początku tego roku.

Pozostaje trzymać kciuki, że nadchodzące zmiany rzeczywiście okażą się korzystne dla klientów. OnePlus i ich idea "pogromców flagowców" ma w końcu wielu fanów - byłoby szkoda, gdyby czekało ich rozczarowanie.

Zobacz: OnePlus Nord CE 5G - król półki średniej czy cień dawnej legendy?

Zobacz: OnePlus Nord N200 – taki będzie nowy tani telefon z 5G

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: OnePlus